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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Salih Uçan'a sürpriz talip!

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Kadroya katılacak ve kadrodan gönderilecek isimler netlik kazanırken flaş bir gelişme yaşandı. Kara Kartal'ın orta saha futbolcusu Salih Uçan'a Hellas Verona'nın talip olduğu belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 11:34
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Salih Uçan'a sürpriz talip!

Beşiktaş'ta forma giyen Salih Uçan'a İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı.

İtalyan basınında yer alan haberde, Serie A temsilcisi Hellas Verona'nın, 28 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği aktarıldı.



Haberde, İtalya'da daha önce Roma ve Empoli formaları giydiği hatırlatılırken, bonservis bedeli 2.5 milyon euro olarak gösterildi.

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan transfer olan salih Uçan, geçen sezonun devre arasında Başakşehir'e kiralandı. Sezon sonunda Beşiktaş'a geri dönen tecrübeli futbolcu, hazırlık kampındaki performansıyla dikkat çekti.

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