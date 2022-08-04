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Mertens adım adım Galatasaray'a!

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Dries Mertens'i gündemine almıştı. Sarı-kırmızılılar, Napoli'yle sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki forvete yıllık 3.5 milyon euro'luk bir teklif sundu. İtalyan basını, Belçikalı yıldızın Juventus'un astronomik teklifini geri çevirdiğini yazdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Mertens adım adım Galatasaray'a!

Hücum hattını güçlendirmek isteyen G.Saray, Dries Mertens'i gündemine almıştı. Sarı-kırmızılılar, Napoli'yle sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki forvete yıllık 3.5 milyon euro'luk bir teklif sundu. İtalyan basını, Belçikalı yıldızın Juventus'un astronomik teklifini geri çevirdiğini yazdı. Bu transferi Napoli'ye ihanet olarak gören yıldız, 5 milyon euro'yu reddetti. Napoli'nin de 2.5 milyon euro'ya kadar çıkabildiği tecrübeli oyuncunun transferinde Aslan favori konumda. Hücum hattının her bölgesinde oynayan Mertens, geçen sezon 37 maçta 13 gol attı.

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