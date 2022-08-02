BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Christian Fassnacht transferi çıkmaza girdi!

Young Boys sportif direktörü Steve von Bergen, İsviçre basınına Christian Fassnacht ile ilgili konuştu.
Young Boys sportif direktörü Steve von Bergen, İsviçre basınına Christian Fassnacht ile ilgili konuştu.
Von Bergen "Fassnacht'ı kimseye hediye etmeyiz. O bizim için çok önemli bir oyuncu, milli bir oyuncu ve dolayısıyla belli bir değeri var." dedi.
Von Bergen sözlerine "Şimdiye kadar tatmin edici bir teklif gelmedi" şeklinde devam etti.
Takvim'in İsviçre basınından derlediği habere göre Fassnacht-Beşiktaş görüşmelerinin detayları da yer aldı.
Fassnacht'ın Beşiktaş'a sıcak baktığı vurgulanan haberde maaşının da Beşiktaş'ta daha yüksek olacağı ifade edildi.
Öte yandan Fassnacht'ın eski Fenerbahçeli Michael Frey'den telefonla transfer için konuştuğu belirtildi.
Frey'in Fassnachy'a Türkiye ile ilgili olumlu şeyler söylemediği kaydedildi.
Fassnacht, Young Boys'un 32 sene sonra ligde şampiyonluğa ulaştığı 2017-18 sezonunda takımın önemli bir parçasıydı.
Tecrübeli isim o sezon 11 gol ile şampiyonluğa katkı sağladı.
2017'de Young Boys'a transfer olan Fassnacht, 221 maça çıktı.
Sarı siyahlı forma ile oynadığı maçlarda 66 gol atıp 34 gol pası verdi.
Fassnascht, İsviçre milli takımına ilk olarak 12 Ekim 2018'de seçildi.
Kanat oyuncusu 15 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sağladı.
11 Kasım 1993 doğumlu Fassnacht 28 yasşında ve 1.85 metre boyunda.
Oyuncunun takımı ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona eriyor.