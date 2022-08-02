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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Christian Fassnacht transferi çıkmaza girdi!

Beşiktaş transfer haberi... Yeni sezon öncesi takımdaki eksik bölgelere takviye yapan Beşiktaş'ta İsviçreli kanat oyuncusu Christian Fassnacht transferi çıkmaza girdi. İsviçre kulübünün sportif direktöründen olumsuz cevap geldi. Steve von Bergen, oyuncusu için "Tatmin edici teklif gelmedi" dedi. İşte transferin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Christian Fassnacht transferi çıkmaza girdi!

Young Boys sportif direktörü Steve von Bergen, İsviçre basınına Christian Fassnacht ile ilgili konuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Christian Fassnacht transferi çıkmaza girdi!

Von Bergen "Fassnacht'ı kimseye hediye etmeyiz. O bizim için çok önemli bir oyuncu, milli bir oyuncu ve dolayısıyla belli bir değeri var." dedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Christian Fassnacht transferi çıkmaza girdi!

Von Bergen sözlerine "Şimdiye kadar tatmin edici bir teklif gelmedi" şeklinde devam etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Christian Fassnacht transferi çıkmaza girdi!

Takvim'in İsviçre basınından derlediği habere göre Fassnacht-Beşiktaş görüşmelerinin detayları da yer aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Christian Fassnacht transferi çıkmaza girdi!

Fassnacht'ın Beşiktaş'a sıcak baktığı vurgulanan haberde maaşının da Beşiktaş'ta daha yüksek olacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Christian Fassnacht transferi çıkmaza girdi!

Öte yandan Fassnacht'ın eski Fenerbahçeli Michael Frey'den telefonla transfer için konuştuğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Christian Fassnacht transferi çıkmaza girdi!

Frey'in Fassnachy'a Türkiye ile ilgili olumlu şeyler söylemediği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Christian Fassnacht transferi çıkmaza girdi!

Fassnacht, Young Boys'un 32 sene sonra ligde şampiyonluğa ulaştığı 2017-18 sezonunda takımın önemli bir parçasıydı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Christian Fassnacht transferi çıkmaza girdi!

Tecrübeli isim o sezon 11 gol ile şampiyonluğa katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Christian Fassnacht transferi çıkmaza girdi!

2017'de Young Boys'a transfer olan Fassnacht, 221 maça çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Christian Fassnacht transferi çıkmaza girdi!

Sarı siyahlı forma ile oynadığı maçlarda 66 gol atıp 34 gol pası verdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Christian Fassnacht transferi çıkmaza girdi!

Fassnascht, İsviçre milli takımına ilk olarak 12 Ekim 2018'de seçildi.

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