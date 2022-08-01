Emirhan çok istekli

Siyah beyazlı takımda Emirhan İlkhan belirsizliği devam ediyor. Yönetimin kalması için ikna etmeye çalıştığı genç orta saha oyuncusunun nasıl bir karar vereceği merak edilirken, İtalyan basınında Emirhan'ın Beşiktaş'tan ayrılacağı belirtildi. Haberlerde genç oyuncunun yurt dışından teklif gelmesi halinde anlayış beklediği vurgulanırken Torino'nun bu transfer için istekli olduğu vurgulandı. Sosyal medyadan paylaştığı not hatırlatıldı. Torino teknik direktörü Ivan Juric'in Emirhan'ı çok istediğinin altı çizildi. Öte yandan Beşiktaş'ın dünkü antrenman fotoğraflarının çoğunda Emirhan'ın sık kullanılması dikkat çekti.