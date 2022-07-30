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Kanatlara Banda

Kanatlara oyuncu arayan Kara Kartal’da sürpriz iddia İsrail’den geldi. Siyah-beyazlıların, 21 yaşındaki Zambiyalı Banda için teklif yaptığı öne sürüldü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Kanatlara Banda

Transfere hız veren Beşiktaş, Weghorst, Muleka ve Cenk Tosun'un ardından hücum hattına bir takviye daha yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda arayışlarına hız veren siyahbeyazlılar için İsrail'den transfer iddiası geldi. Afrika basınında yer alan habere göre; Kara Kartal'ın İsrail ekibi Maccabi Petah Tikva'da forma giyen Zambiya'lı futbolcu Lameck Banda için resmi teklifte bulunduğu öne sürüldü. Haberde; 21 yaşındaki genç sağ açığın menajerinin de teklifi doğruladığına yer verildi. Kulübüyle sözleşmesi 2026'da bitecek olan Banda, geçtiğimiz sezon oynadığı 34 maçta 9 gol, 2 asist katkısı sağladı.

PAZARLIK KOZU JEAHZE'NİN TUTUMU
Rangers'a giden Rıdvan Yılmaz'ın boşluğunu doldurmak için İsveç ekibi Hammarby'nin sol beki Jeahze'yle el sıkışan Beşiktaş, kulübünü ikna etmeye çalışıyor. Irak asıllı İsveçli savunmacı, siyah-beyazlılar için can atıyor. Hatta Beşiktaş'ın teklifi reddedildiği için maça çıkmamayı bile göze aldı. İsveç'in Aftonbladet gazetesi; 1 milyon euro teklif edilen Hammarby'nin, oyuncunun tavrıyla 2 milyona düşmüş olsa da daha fazla indirim yapmak istemediğini öne sürdü. Jeahze'nin ısrarcı tutumu ise pazarlıklarda siyah-beyazlıların en önemli kozu olacak.

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