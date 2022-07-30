Haberler Beşiktaş SON DAKİKA - Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması! Ayrılacak mı?

SON DAKİKA - Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması! Ayrılacak mı?

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan İlkhan ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalyan ekibi Torino'nun transferi için devreye girdiği ve sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu 18 yaşındaki futbolcunun son durumuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten açıklama geldi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Emirhan İlkhan'ın kulüpte kalması yönünde ısrarlı görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 17:36 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 17:48
SON DAKİKA - Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması! Ayrılacak mı?

Beşiktaş'ın gelecek vaat eden futbolcusu Emirhan İlkhan için İtalyan ekibi Torino devreye girdi. Çizme temsilcisi, genç futbolcunun sözleşmesinde yer alan 4.5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini siyah-beyazlılara teklif etti. Kara-Kartal'dan yapılan resmi açıklamada, Emirhan'ın takımda kalması adına görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yeni sezon öncesi Teknik Direktörümüz ile ilgili yanlı ve art niyetli haberlerin ardından şimdi de futbolcumuz Emirhan İlkhan ile ilgili yanlı ve kasıtlı haberlerden dolayı bir açıklama daha yapmak zorunluluğu doğmuştur.

Futbolcumuz Emirhan İlkhan ile ilgili transfer teklifi gelmiştir. Yönetim Kurulumuzun futbolcunun takımda kalması yönünde isteği ve tutumu vardır. Futbolcumuzla Kulübümüzde kalması yönünde ısrarlı görüşmelerimiz devam etmektedir.

Bundan sonra yapılacak transfer görüşmeleri de bu çerçevede yürütülecektir.

Kulübümüz için en doğrusunu yapmak için çalışırken, kötü niyetli ve şahsi hesapları olan kişilerin sosyal medyada yaratmaya çalıştığı sözde fırtınaya aklıselim Beşiktaşlıların itibar etmediğini biliyoruz. Bu tarz tavır ve tutumlar, bizi Beşiktaş'a en doğru şekilde hizmet etme kararlılığından alıkoyamaz.

Birlik Beraberlik Sezonu ilan ettiğimiz yeni sezon öncesi bu kötü niyetli ve provokatif amaçlı kişilere en doğru cevabı takımımıza destek olarak vermek üzere taraftarlarımızı bu akşam Vodafone Park'a sezon açılış maçımıza bekliyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer! Beşiktaş ve Trabzonspor'un elinden kapıyor...
Ali Koç skandalı savundu! Transfer, Dinamo Kiev, taraftarlar...
Transfer ateşini yaktı! Taraftarı heyecanlandırdı
Nelsson'dan flaş transfer sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
Beşiktaş - Sampdoria maçı saat kaçta?
KPSS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ, SINAVA GİRERKEN NELER ALINMALI?
HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN? | Hicri takvim başlangıcı bugün mü?
EYYAMI BAHUR SICAKLARI NEDİR, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu 17:48
Atletico ManU'yu Felix'le devirdi Atletico ManU'yu Felix'le devirdi 17:44
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması! Ayrılacak mı? Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması! Ayrılacak mı? 17:35
Aysu Türkoğlu Manş'ı geçip tarih yazdı! Aysu Türkoğlu Manş'ı geçip tarih yazdı! 17:15
Toprak Razgatlıoğlu'ndan bir başarı daha! Toprak Razgatlıoğlu'ndan bir başarı daha! 17:12
Dursun Özbek açıklamalarda bulundu! Dursun Özbek açıklamalarda bulundu! 17:08
Daha Eski
Galatasaray - Fiorentina maçı saat kaçta? Galatasaray - Fiorentina maçı saat kaçta? 17:07
Real Madrid - Juventus maçı saat kaçta? Real Madrid - Juventus maçı saat kaçta? 17:02
New York - Barcelona maçı saat kaçta? New York - Barcelona maçı saat kaçta? 16:55
Arsenal'dan Sevilla'ya farklı tarife! Arsenal'dan Sevilla'ya farklı tarife! 16:51
Beşiktaş - Sampdoria maçı saat kaçta? Beşiktaş - Sampdoria maçı saat kaçta? 16:02
Sebastien Haller'den bir kötü haber daha! Sebastien Haller'den bir kötü haber daha! 15:59