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Torino Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan İlkhan'ın transferini bitiriyor

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan İtalya yolcusu. Beşiktaş'ın 17 yaşındaki yıldızı Emirhan İlkhan Torino'ya transferi gerçekleşiyor. İtalyan ekibi Emirhan için 4.5 milyon fesih bedelini ödeyecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 21:52 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 22:14
Torino Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan İlkhan'ın transferini bitiriyor

Beşiktaş'ta yaprak dökümü yaşanabilir... A Spor'un haberine göre, Torino, kontratında 4.5 milyon euro serbest kalır maddesi bulunan Emirhan İlkhan'ı transfer etmek üzere. Rıdvan Yılmaz'ı transfer etmek isteyen İtalyan ekibi bu sefer radarına Emirhan İlkhan'ı aldı.

17 Haziran'da sözleşmesi 3 yıllığına yenilen Emirhan İlkhan, altyapısından yetiştiği siyah-beyazlı camiadan ayrılıyor. Genç futbolcu geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı takımda Süper Lig'de 11 maçta görev almış ve 1 gol kaydetmişti. Emirhan orta sahada ve kanatlarda görev alabiliyor.

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