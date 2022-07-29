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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan Valerien Ismael açıklaması!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Valerien Ismael'in geleceği ile ilgili basında yer alan haberler üzerine bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulumuzun, söz konusu haberlerde iddia edilenin aksine teknik direktörümüz Valerien Ismael'le futbolcularımıza şampiyonluk yolunda inançları tamdır" ifadelerine yer verildi. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 14:26 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 14:33
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan Valerien Ismael açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'in geleceği ile ilgili basında yer alan haberler üzerine bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Son zamanlarda bazı basın yayın organlarında yayınlanan; Yönetim Kurulumuzun Teknik Direktörümüz Valerien Ismael'e beş maçlık kredi verdiği ve bu sürede başarılı sonuçlar gelmezse Ismael'le yollarımızın ayrılacağı iddialarının yer aldığı haberler tamamen asılsızdır.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Yönetim Kurulumuzun, söz konusu haberlerde iddia edilenin aksine Teknik Direktörümüz Valerien Ismael'le futbolcularımıza şampiyonluk yolunda inançları tamdır.

Henüz sezon başlamamışken Teknik Direktörümüz Valerien Ismael üzerinden Futbol A Takımımızla ilgili algı operasyonlarına başlanmış olmasını manidar buluyor sezon boyunca bu ve buna benzer algı operasyonlarına karşı en sert şekilde cevap vereceğimizi peşinen beyan ediyor; taraftarlarımızdan bu tarz haberlere itibar etmemelerini ve sezon boyunca takımımıza destek olmalarını önemle rica ediyoruz.

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