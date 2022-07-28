Bir iyi bir kötü

Beşiktaş yeni sezon öncesi çıktığı yurt dışı kamplarında iniş çıkışlı bir grafik sergiledi. Önce Avusturya kampına giden siyah beyazlılar burada oynadığı 3 hazırlık maçının 2'sini kazanıp 1'inde berabere kaldı. Almanya Bundesliga takımı Werder Bremen'i 2-1, Yine Bundesliga'da oynayan Maniz'ı 1-0 yenen Kartallar, Çekya ekibi Victoria Plzen ile 0-0 kaldı. Bu sonuçlar hazırlık maçı olmasına rağmen camiaya umut verirken, İspanya kampında ise işler tersine döndü. Beşiktaş, 20 Temmuz'da başlayıp dün noktaladığı İspanya hazırlıklarında 2 özel maça çıktı. Kartal, İngiliz Premier ekibi Wolverhampton'dan fark yerken (3-0), öne geçtiği İspanyol Alaves sınavını da 2-1 kaybetti. Sistem eleştirilerinin yoğun olduğu siyah beyazlı takım, sezon öncesi son ciddi sınavına 30 Temmuz'da Sampdoria karşısında çıkacak. Maç Vodafone Park'ta oynanacak.

5 MAÇTA 4 ATTI, 5 YEDİ

Beşiktaş, sezon öncesi 5 özel karşılaşmaya çıktı. Kartal bu maçlarda 4 gol attı ve 5 gol yedi. 5 maçta atılan 4 gol hücum hattının henüz ısınmadığı şeklinde yorumlanırken, bu kadar gol yenmesi Saiss'in sakatlığı ile savunmaya henüz yapılmayan takviyeye bağlandı.

3 SAKAT+RIDVAN GİTTİ

İspanya kampında Montero ve Umut, çeşitli sakatlıklar yaşayarak son antrenmanlara katılamadı. Sakatlık geçiren oyunculardan Kenan ise tedavisi için İstanbul'a gönderildi. Öte yandan, kampa Beşiktaş ile başlayan Rıdvan ise Glasgow Rangers'a transferi sonrası kamptan ayrıldı.