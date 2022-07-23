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Wolverhampton - Beşiktaş maç sonucu: 3-0 (Wolves - Beşiktaş maç özeti)

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefini sürdüren Beşiktaş, sezon öncesi hazırlık programı kapsamında dostluk maçında Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, İngiliz ekibinin gollerine engel olamadı ve mücadeleden 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 21:55 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 22:11
Wolverhampton - Beşiktaş maç sonucu: 3-0 (Wolves - Beşiktaş maç özeti)

Beşiktaş, İspanya kampında oynadığı hazırlık maçında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'a 3-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdürdüğü İspanya'da Wolverhampton ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael, sahaya "Ersin, Rosier, Welinton, Necip, Boyd, Salih, Gedson, Umut, Ghezzal, Muleka, Weghorst" ilk 11'i ile çıktı. İngiliz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage ise, "Smith, Jonny, Collins, Kilman, Ait-Nouri, Neves, Moutinho, Podence, Gibbs-White, Jimenez, Neto" ilk 11'ini sahaya sürdü. Karşılaşmanın ilk yarısını Wolverhampton, 15'inci dakikada Jimenez, 29'uncu dakikada Podence ve 40'ıncı dakikada Neto'nun attığı gollerle 3-0 önde kapattı. Karşılaşmanın 2'nci yarısında başka gol olmayınca Wolverhampton sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş, İspanya kampındaki 2'nci hazırlık maçında 26 Temmuz Salı günü Deportivo Alaves ile karşılaşacak.

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