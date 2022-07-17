Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Salih Uçan'dan Aziz Yıldırım itirafı! "10 milyon Euro verdiler..."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Salih Uçan'dan Aziz Yıldırım itirafı! "10 milyon Euro verdiler..."

Son dakika haberleri... Beşiktaş ile yeni sezona hazırlanan Salih Uçan açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım hakkında da konuşan milli futbolcu, "Masanın üzerine 10 milyon Euro koydular. Aziz Yıldırım 'Ben Salih'i satmayacağım' dedi." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 12:56
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Salih Uçan'dan Aziz Yıldırım itirafı! "10 milyon Euro verdiler..."

Yarım sezonluk Başakşehir macerasının ardından Beşiktaş'a dönüş yapan Salih Uçan, SABAH Spor'a, kariyeri ve hedefleri hakkında çok özel açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Salih Uçan'dan Aziz Yıldırım itirafı! "10 milyon Euro verdiler..."

Kendisine güvendiğini üstüne basa basa vurgulayan yıldız futbolcu, şu ifadeleri kullandı: "Formayı kazanıp oyun planı ve gidişatında yer edinir, adımdan söz ettirirsem benden mutlusu olmaz. Beşiktaş'tayız çok ciddi oyuncular var ama ben de Salih Uçan'ım.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Salih Uçan'dan Aziz Yıldırım itirafı! "10 milyon Euro verdiler..."

19 yaşında Fenerbahçe'de oynadım, üzerine Roma yaptım. Alanyaspor'a geldim ama tekrar Beşiktaş'a çıktım. Formayı aldıktan sonra kolay kolay geri vermem. Herkes kalitemin farkında, işlerin her zaman şanssız gideceğini düşünmüyorum."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Salih Uçan'dan Aziz Yıldırım itirafı! "10 milyon Euro verdiler..."

4 GECEDE 3 KİLO VERDİM

"Ben yıldız bir oyuncu değilim, hiçbir zaman da öyle olmadım. Yıldız daha fazla skor yapandır. Ben topu çok iyi kaparım, geriden oyun kurup sakinleştiririm.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Salih Uçan'dan Aziz Yıldırım itirafı! "10 milyon Euro verdiler..."

Futbol kariyerimin %60'ı bitti gibi. 12 senedir futbol oynuyorum. Bir 12 sene daha gider m? 'İnşallah' diyelim. Fiziksel olarak bir sıkıntım olmazsa uzun süre daha bu işi götürebileceğimi düşünüyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Salih Uçan'dan Aziz Yıldırım itirafı! "10 milyon Euro verdiler..."

Geçtiğimiz yıl kariyerimin en talihsiz sezonuydu. Alanya'da iyi performans gösterip, Beşiktaş gibi büyük bir takıma transfer olmuştum. Beklenti vardı. Ardından bir sürü şanssızlık yaşadım. Dizime darbe aldım 5 antrenman kaçırdım.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Salih Uçan'dan Aziz Yıldırım itirafı! "10 milyon Euro verdiler..."

Ağır bir hastalık geçirdim, çoğu kişi bilmiyor. 5 gün hastanede yattım. 4 gecede 3 kilo verdim. O hastalıktan sonra fiziksel açıdan inanılmaz düştüm. Antrenmanlarda boğulacak gibi oluyordum. Tam iyileşirken Kovid-19 geldi. Bu kadarı benim için inanılmazdı."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Salih Uçan'dan Aziz Yıldırım itirafı! "10 milyon Euro verdiler..."

GÜÇLÜ DÖNMEK İÇİN GİTTİM

Başakşehir'e transfer isteğim şöyle oldu; Beşiktaş'ta işler iyi gitmedi benim için. Canım sıkılıyor, mutsuzlaşıyordum. Sonra Önder hoca geldi ama tercih etmiyordu beni.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Salih Uçan'dan Aziz Yıldırım itirafı! "10 milyon Euro verdiler..."

Sportif direktör Ceyhun Kazancı ile konuştum "Ne yapalım?" diye, kararı bana bıraktı. Gönderilme gibi bir durum olmadı. Sonrasında beni Emre Belözoğlu aradı, onunla konuşunca daha fazla oynayabileceğim gibi gözüktü. Geriye çok daha güçlü dönebilmek için Başakşehir'e gittim.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Salih Uçan'dan Aziz Yıldırım itirafı! "10 milyon Euro verdiler..."

Yazın inanılmaz çalıştım. Geçen sezon bittikten sonra sadece 10 gün dinlendim. Kendimi detoks kampına aldım, beslenme düzenimi vs. değiştirdim. Ekstra bireysel antrenörümle birlikte de iki hafta kadar özel çalıştım. İyi yolda ilerlediğimi düşünüyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Salih Uçan'dan Aziz Yıldırım itirafı! "10 milyon Euro verdiler..."

TÜRK OYUNCULARA VURMAK KOLAY!

Bir oyuncu kaliteli olursa oynar ama hak ettiği süre verilmiyorsa Türk futbolcular daha çok üzülüyor. Türk oyunculara vurmak daha kolay! Bence 'ilk 11'de 2, 3, 4 Türk olsun, altyapıdan futbolcu oynatmak zorunlu olsun' gibi kurallar getirilmemeli. Yabancı serbest olursa futbolumuz için daha iyi olur.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Salih Uçan'dan Aziz Yıldırım itirafı! "10 milyon Euro verdiler..."

10 MİLYON € VERDİLER YILDIRIM SATMADI!

Roma'ya transferim büyük olay... Masanın üzerine 10 milyon Euro koydular. Aziz Yıldırım 'Ben Salih'i satmayacağım' dedi. Roma ile 5 yıllık kontrat imzalayacaktım ve farklı bir hikâye başlayacaktı. Sonra kiralık gittim. Kariyerimin en güzel zamanları Alanyaspor'daydı, beni daha da büyüttü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Salih Uçan'dan Aziz Yıldırım itirafı! "10 milyon Euro verdiler..."

VALERİEN İSMAEL KÖK SÖKTÜRÜYOR

Antrenmanlar çok şiddetli geçiyor. Benim de en çok istediğim bu. Kalitem ve yeteneğim yerinde, yapmam gereken tempomu daha çok artırmak. Antrenmanlar bitiyor hemen Jonathan hocanın yanına gidiyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Salih Uçan'dan Aziz Yıldırım itirafı! "10 milyon Euro verdiler..."

Bakıyorum verilere, en çok koşanlardan çıkıyorum. Hocanın bu sistemi benim işime geliyor. Kök söktürüyor ama durmak yok. Valerien Ismael ile bir görüşmem oldu. Bana 'İyi gidiyorsun, sakın bu isteğini ve performansını kaybetme' dedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Salih Uçan'dan Aziz Yıldırım itirafı! "10 milyon Euro verdiler..."

SERGEN HOCA İLE SORUN YAŞAMADIM

Beşiktaş'a geldiğimde Atiba-Josef ikilisi vardı. Sergen hoca beni 6-8 gibi değil, 8-10 gibi düşündü. İleride kendimi çok rahat hissetmiyordum.

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