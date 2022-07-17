BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Salih Uçan'dan Aziz Yıldırım itirafı! "10 milyon Euro verdiler..."

TÜRK OYUNCULARA VURMAK KOLAY!

Bir oyuncu kaliteli olursa oynar ama hak ettiği süre verilmiyorsa Türk futbolcular daha çok üzülüyor. Türk oyunculara vurmak daha kolay! Bence 'ilk 11'de 2, 3, 4 Türk olsun, altyapıdan futbolcu oynatmak zorunlu olsun' gibi kurallar getirilmemeli. Yabancı serbest olursa futbolumuz için daha iyi olur.