BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alex Teixeira resmen Vasco da Gama'da!

Beşiktaş'ın geride bıraktığımız sezon başında kadrosuna kattığı ancak istediği verimi alamadığı Alex Teixeira, geçtiğimiz günlerde kulüple anlaşarak yollarını ayırmıştı. 32 yaşındaki Brezilyalı on numara, futbola başladığı takım olan Vasco da Gama'ya transfer oldu. Brezilya ekibinden de resmi açıklama geldi.

"KALBİMİN AİT OLDUĞU KULÜBE DÖNDÜM"

Teixeira ise transferi sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün benim ve tüm ailem için çok özel bir gün. Her şeyin başladığı yere ve kalbimin ait olduğu kulübe geri dönüyorum. Vasco'ya duyduğum sevgiyi ve geri dönme arzumu hiç kimseden saklamadım, bu yüzden şu an çok mutluyum. Bu bir hayalin gerçekleşmesidir. Eve gelmekten daha iyi bir his yok. Taraftarlarımızla tekrar buluşmak ve ilk oyunumu oynamak için sabırsızlanıyorum. Vasco'yu hak ettiği yere geri getirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağımı garanti edebilirim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş formasıyla toplamda 31 karşılaşmada görev alan yıldız isim, 4 gole imzasını atarken 1 de asist yaptı.