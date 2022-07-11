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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a sürpriz forvet iddiası! Paul Onuachu...

Transfer döneminde hücum hattına Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Jackson Muleka'yı dahil eden Beşiktaş için sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı. Avrupa basınında yer alan haberlere göre; siyah-beyazlılar Genk'te forma giyen Paul Onuachu ile ilgileniyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a sürpriz forvet iddiası! Paul Onuachu...

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a sürpriz forvet iddiası! Paul Onuachu...

Yönetim, Valerien Ismael'in verdiği rapora göre görüşmelerini gerçekleştiriyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a sürpriz forvet iddiası! Paul Onuachu...

Bu doğrultuda Kartal, ileri hatta takviye peşinde.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a sürpriz forvet iddiası! Paul Onuachu...

Beşiktaş, hücum hattına Wout Weghorst, Jackson Muleka ve Cenk Tosun'u transfer etmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a sürpriz forvet iddiası! Paul Onuachu...

Kara Kartal sol kanat dışında 3. bölge için başka yapmayı düşünmüyor fakat buna rağmen yabancı basında siyah beyazlılar için santrfor adayları yazılmaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a sürpriz forvet iddiası! Paul Onuachu...

Genk'in 17 milyon Euro'luk piyasa değerine sahip golcüsü Paul Onuachu'yu isteyen takımlar arasında Beşiktaş da gösterildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a sürpriz forvet iddiası! Paul Onuachu...

Haberde, "Uzun boylu forvetle ilgilenen tek takım Wolves değil."

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a sürpriz forvet iddiası! Paul Onuachu...

"Atletico Madrid, Lazio, Fiorentina ve Beşiktaş da Onuachu için potansiyel adresler olarak belirtiliyor" denildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a sürpriz forvet iddiası! Paul Onuachu...

28 yaşındaki futbolcu, Midtjylland'dan 2019'da 6 milyon euro'ya Belçika ekibi Genk'e transfer olmuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a sürpriz forvet iddiası! Paul Onuachu...

Onuachu geçen sezon 43 maça çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a sürpriz forvet iddiası! Paul Onuachu...

Yıldız golcü 43 karşılaşmada 23 gol attı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a sürpriz forvet iddiası! Paul Onuachu...

Ayrıca 3 de asist yaptı.

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