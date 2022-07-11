BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a sürpriz forvet iddiası! Paul Onuachu...

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.
Yönetim, Valerien Ismael'in verdiği rapora göre görüşmelerini gerçekleştiriyor.
Bu doğrultuda Kartal, ileri hatta takviye peşinde.
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.
Yönetim, Valerien Ismael'in verdiği rapora göre görüşmelerini gerçekleştiriyor.
Bu doğrultuda Kartal, ileri hatta takviye peşinde.
Beşiktaş, hücum hattına Wout Weghorst, Jackson Muleka ve Cenk Tosun'u transfer etmişti.
Kara Kartal sol kanat dışında 3. bölge için başka yapmayı düşünmüyor fakat buna rağmen yabancı basında siyah beyazlılar için santrfor adayları yazılmaya devam ediyor.
Genk'in 17 milyon Euro'luk piyasa değerine sahip golcüsü Paul Onuachu'yu isteyen takımlar arasında Beşiktaş da gösterildi.
Haberde, "Uzun boylu forvetle ilgilenen tek takım Wolves değil."
"Atletico Madrid, Lazio, Fiorentina ve Beşiktaş da Onuachu için potansiyel adresler olarak belirtiliyor" denildi.
Onuachu geçen sezon 43 maça çıktı.
Yıldız golcü 43 karşılaşmada 23 gol attı.
Ayrıca 3 de asist yaptı.
Nijeryalı futbolcu, ülke milli takımda da 16 mücadelede görev aldı.
Onuachu 16 müsabakada 3 gol kaydetti.
Onuachu kariyerinde, Ebedei, Midtjylland, Vejle BK ve Genk formaları da giydi.