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SÜPER LİG HABERLERİ | Beşiktaş'tan yeni sponsorluk anlaşması!

Beşiktaş'ta gelecek sezon için hem ekonomi hemde kadro yapılanması açısından çalışmalar sürdürülüyor. Siyah-beyazlılar bu çalışmalar kapsamında Futbol A Takımı için yeni bir sponsorluk anlaşmasında bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 22:58 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 22:59
SÜPER LİG HABERLERİ | Beşiktaş'tan yeni sponsorluk anlaşması!

Beşiktaş Kulübü, futbol A takımı şort sponsorluğu için 2+1 sezonluğuna "nesine.com" ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz ile D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ (nesine.com) arasında, profesyonel futbol A takımı forma şort sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2022-2023, 2023-2024 sezonları ve artı bir sezon opsiyonlu olarak şekilde, sezon başına 12.500.000 lira + KDV bedel ile anlaşma sağlanmıştır."

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