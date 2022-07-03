SON DAKİKA - Beşiktaş Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Romain Saiss, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun'u kadrosuna katmıştı.

Siyah-beyazlılar iç transferde de flaş bir hamle yaparak emektar futbolcusu Atiba Hutchinson ile yeniden anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 39 yaşındaki Kanadalı orta saha oyuncusu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Zaman, bazı şeyleri değiştirmez:



𝐎𝐧un gibi.



Atiba ile 1 yıl daha. 🐙 pic.twitter.com/76eTpWiy08 — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 3, 2022

2013'ten bu yana siyah-beyazlı formayı terleten Atiba, Beşiktaş'ta 325 maça çıktı.

Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 26 gol atıp 37 de asist yaptı.

Atiba, Beşiktaş ile 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Beşiktaş'ın 1 yıllık yeni sözleşme izmaladığı Atiba sağlık kontrolünden geçti.