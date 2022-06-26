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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta hedef Kaan Ayhan!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak kadrosuna Gedson Fernandes ile Romain Saiss'i kattığını açıklayan siyah-beyazlılar'da gündeme milli futbolcu Kaan Ayhan'ın geldiği belirtildi. Sassuolo forması giyen futbolcu ile Kara Kartal'ın görüşmelere başladığı iddia edildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta hedef Kaan Ayhan!

Beşiktaş'ta yeni sezon için kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta hedef Kaan Ayhan!

Teknik direktör Valerien Ismael ve sportif direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde devam eden çalışmalarda birçok bölgeye takviye yapılması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta hedef Kaan Ayhan!

Geride bıraktığımız sezonda kadrosunu Pjanic ve Batshuayi gibi yıldız isimleri kiralık transfer ederek güçlendiren siyah-beyazlılar, oyunculardan beklenen verimi alamamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta hedef Kaan Ayhan!

Orta sahaya Gedson Fernandes'i transfer eden Kara Kartal, forvet bölgesi içinde Weghorst ile anlaşma noktasına geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta hedef Kaan Ayhan!

Defans içinde Roman Saiss'i kadrosuna katan siyah-beyazlılar, o bölgede rotasyonu genişletmeyi amaçlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta hedef Kaan Ayhan!

Yeni sezon öncesinde savunma hattını güçlendirmek isteyen Kartal, rotasını yeniden İtalya'ya çevirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta hedef Kaan Ayhan!

Abdülkerim Bardakcı'yı G.Saray'ı kaptıran Beşiktaş, 27 yaşındaki stoper Kaan Ayhan için ikinci kez Sassuolo'nun kapısını çalmak için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta hedef Kaan Ayhan!

Milli futbolcunun sadece stoperde değil, sağ bek ve defansif orta saha olarak görev yapabilmesi, siyah-beyazlılar için bu transferin önceliği oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta hedef Kaan Ayhan!

Yönetim haftaya İtalya'ya giderek Sassuolo'nun yetkilileriyle masaya oturacak.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta hedef Kaan Ayhan!

KAAN AYHAN KİMDİR?

Kaan Ayhan, 10 Kasım 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta hedef Kaan Ayhan!

27 yaşındaki futbolcu, Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde doğmuştur.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta hedef Kaan Ayhan!

1,85 metre boyunda olan futbolcu, kariyerine Schalke 04 Altyapısı'nda başlamıştır.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta hedef Kaan Ayhan!

Defans oyuncusu, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf ve Sassuolo formaları giymiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta hedef Kaan Ayhan!

Başarılı futbolcu Sassuolo formasıyla bu sezon çıktığı 24 maçta 1 gol atarak takımına katkı sağlamıştır.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta hedef Kaan Ayhan!

Serie A ekibiyle 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Kaan Ayhan'ın 5 miyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

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