TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta hedef Kaan Ayhan!

Beşiktaş'ta yeni sezon için kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Beşiktaş'ta yeni sezon için kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Teknik direktör Valerien Ismael ve sportif direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde devam eden çalışmalarda birçok bölgeye takviye yapılması bekleniyor.
Geride bıraktığımız sezonda kadrosunu Pjanic ve Batshuayi gibi yıldız isimleri kiralık transfer ederek güçlendiren siyah-beyazlılar, oyunculardan beklenen verimi alamamıştı.
Orta sahaya Gedson Fernandes'i transfer eden Kara Kartal, forvet bölgesi içinde Weghorst ile anlaşma noktasına geldi.
Defans içinde Roman Saiss'i kadrosuna katan siyah-beyazlılar, o bölgede rotasyonu genişletmeyi amaçlıyor.
Yeni sezon öncesinde savunma hattını güçlendirmek isteyen Kartal, rotasını yeniden İtalya'ya çevirdi.
Abdülkerim Bardakcı'yı G.Saray'ı kaptıran Beşiktaş, 27 yaşındaki stoper Kaan Ayhan için ikinci kez Sassuolo'nun kapısını çalmak için düğmeye bastı.
Milli futbolcunun sadece stoperde değil, sağ bek ve defansif orta saha olarak görev yapabilmesi, siyah-beyazlılar için bu transferin önceliği oldu.
KAAN AYHAN KİMDİR?
Kaan Ayhan, 10 Kasım 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir.
27 yaşındaki futbolcu, Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde doğmuştur.
1,85 metre boyunda olan futbolcu, kariyerine Schalke 04 Altyapısı'nda başlamıştır.
Defans oyuncusu, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf ve Sassuolo formaları giymiştir.
Başarılı futbolcu Sassuolo formasıyla bu sezon çıktığı 24 maçta 1 gol atarak takımına katkı sağlamıştır.
Serie A ekibiyle 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Kaan Ayhan'ın 5 miyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.