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Beşiktaş'a yeni sponsor

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, futbol takımı forma sırt sponsorluğu için Arçelik ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 19:03
Beşiktaş'a yeni sponsor

Beşiktaş Kulübü, futbol A takımının forma sırt sponsorluğu için Arçelik ile 3 sezonluk anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüp bu anlaşma sonucunda kasasına 92 milyon 682 bin 300 TL koyacak.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında, Profesyonel Futbol A Takımı Forma Sırt Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için toplam 92.682.300 TL + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır."

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