Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Emre Mor sürprizi

Beşiktaş'ta Emre Mor sürprizi

Siyah-beyazlılar Karagümrük’ün genç yıldızı için harekete geçti. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, Emre Mor transferi için Süleyman Hurma’ya, Salih Uçan+para teklifi yaptığı öğrenildi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Beşiktaş'ta Emre Mor sürprizi

Beşiktaş'ta transfer operasyonunda adı geçen 25 oyuncunun arasında Emre Mor isminin de yer aldığı ortaya çıktı. Danimarka'nın Nordsjaelland takımında parladıktan sonra Dortmund'un yolunu tutan; Celta Vigo, Galatasaray, Olimpiakos maceraları sonrasında Türkiye'ye Karagümrük formasıyla geri dönen 24 yaşındaki futbolcu, performans olarak ivmelenince yeniden transferin gözdesi oldu. Volkan Demirel'in takımın başına geçmesiyle eski Emre Mor'u hatırlatan oyuncu için siyah-beyazlılar ilk teklifini yaptı.

YARIN YİNE GÖRÜŞÜLECEK
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor'u resmen istedi. Oyuncunun durumunu soran Çebi, Hurma'ya "Emre Mor için bir takımla anlaştınız mı?" sorusunu yöneltti. Hurma ise henüz gelen tekliflere olumlu yanıt vermediğini aktardı. Çebi'nin Emre Mor transfer için Beşiktaş'a Salih Uçan + para teklifini yaptığı ortaya çıktı. Beşiktaş'ın bu talebi üzerine başkan Hurma, düşünmek için zaman istedi. İki kulübün cuma günü Emre Mor konusunda yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

3 KULÜP PEŞİNDE
Türkiye ve Avrupa'dan çok sayıda talibi olan; hatta İtalya'dan Lazio ve Fiorentina'nın resmi teklif yaptığı genç kanat oyuncusu Emre Mor için son olarak Kızılyıldız'ında devreye girdiği iddia edildi. Ancak bu kulüplerin yaptıkları teklifler Karagümrük'ü tatmin edici seviyelerde olmadığı vurgulandı.

6 GOL VE 4 ASİST
Karagümrük'e önce kiralık olarak gelen, daha sonra kırmızı-siyahlı ekibin opsiyon hakkını kullanarak bonservisini aldığı Emre Mor, Karagümrük formasıyla 29 maçta 6 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın yeni golcüsü belli oldu! Wout Weghorst ve Alexander Sörloth derken sürpriz isim geliyor…
Zerrin Özer’den sevenlerine kahreden haber! Hayranları ayağa kalktı sosyal medya çalkalandı “Bu gerçek olamaz”
Ve anlaşma tamam! Trezeguet geliyor
Beşiktaş'ın Muleka teklifi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Teklifi kabul etti! Beşiktaş'a İsviçreli joker
Cenk Tosun Beşiktaş için geliyor! İşte o tarih
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE ZAM MÜJDESİ! Numan Kurtulmuş açıkladı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Fatih Terim çağırsa gelirdim" "Fatih Terim çağırsa gelirdim" 06:31
Galatasaray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! Galatasaray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! 00:44
Galatasaray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! Galatasaray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! 00:26
Yunus Akgün imzayı atıyor! Astronomik bedel... Yunus Akgün imzayı atıyor! Astronomik bedel... 23:59
Benfica'dan Beşiktaş'a Seferovic cevabı! Benfica'dan Beşiktaş'a Seferovic cevabı! 23:59
Fener'in 3. transferi Abdülkerim! Fener'in 3. transferi Abdülkerim! 23:59
Daha Eski
Sörloth'u yoklayan Fenerbahçe'den Weghorst hamlesi! Sörloth'u yoklayan Fenerbahçe'den Weghorst hamlesi! 23:58
Cimbom'dan yılın bombası! Kesenin ağzı açıldı Cimbom'dan yılın bombası! Kesenin ağzı açıldı 23:58
F.Bahçe ile Shkupi özel maçta yenişemedi! F.Bahçe ile Shkupi özel maçta yenişemedi! 23:58
Beşiktaş'ın gündemindeydi! İstenen rakam şoke etti Beşiktaş'ın gündemindeydi! İstenen rakam şoke etti 23:57
Fenerbahçe'den Emre Mor hamlesi! Görüşmeler... Fenerbahçe'den Emre Mor hamlesi! Görüşmeler... 23:57
Pazarlıklar kızıştı! İşte gözden çıkarılan rakam Pazarlıklar kızıştı! İşte gözden çıkarılan rakam 23:57