Beşiktaş'ta Emre Mor sürprizi

Beşiktaş'ta transfer operasyonunda adı geçen 25 oyuncunun arasında Emre Mor isminin de yer aldığı ortaya çıktı. Danimarka'nın Nordsjaelland takımında parladıktan sonra Dortmund'un yolunu tutan; Celta Vigo, Galatasaray, Olimpiakos maceraları sonrasında Türkiye'ye Karagümrük formasıyla geri dönen 24 yaşındaki futbolcu, performans olarak ivmelenince yeniden transferin gözdesi oldu. Volkan Demirel'in takımın başına geçmesiyle eski Emre Mor'u hatırlatan oyuncu için siyah-beyazlılar ilk teklifini yaptı.



YARIN YİNE GÖRÜŞÜLECEK

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor'u resmen istedi. Oyuncunun durumunu soran Çebi, Hurma'ya "Emre Mor için bir takımla anlaştınız mı?" sorusunu yöneltti. Hurma ise henüz gelen tekliflere olumlu yanıt vermediğini aktardı. Çebi'nin Emre Mor transfer için Beşiktaş'a Salih Uçan + para teklifini yaptığı ortaya çıktı. Beşiktaş'ın bu talebi üzerine başkan Hurma, düşünmek için zaman istedi. İki kulübün cuma günü Emre Mor konusunda yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.



3 KULÜP PEŞİNDE

Türkiye ve Avrupa'dan çok sayıda talibi olan; hatta İtalya'dan Lazio ve Fiorentina'nın resmi teklif yaptığı genç kanat oyuncusu Emre Mor için son olarak Kızılyıldız'ında devreye girdiği iddia edildi. Ancak bu kulüplerin yaptıkları teklifler Karagümrük'ü tatmin edici seviyelerde olmadığı vurgulandı.



6 GOL VE 4 ASİST

Karagümrük'e önce kiralık olarak gelen, daha sonra kırmızı-siyahlı ekibin opsiyon hakkını kullanarak bonservisini aldığı Emre Mor, Karagümrük formasıyla 29 maçta 6 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.