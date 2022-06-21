En iyisi gelecek

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah- beyazlı camianın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Vodafone Park'ta Papara ile gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının basın toplantısında medya mensuplarının transfer gündemine ilişkin sorularını cevaplayan Çebi, "Weghorst ile ekonomik olarak el sıkıştık ama henüz kendisinden olumlu bir cevap alamadık. Ailevi süreci ve kendisinin de beklediği teklifler var. Dün kendisine başka oyuncularla ilgilendiğimizi, alternatiflerimiz olduğunu ilettik. Kendisi bize geri döndüğünde başka biriyle sözleşme yapmamışsak, öncelik verebiliriz. Biz bugünden itibaren arayışlarımızı başlatmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

EKONOMİSİ DÜZGÜN OLMALI

TranfserdE birçok alternatifleri olduğunu vurgulayan Çebi şöyle devam etti: "Aleksander Sörloth da alternatiflerimiz arasında. Biz alternatifsiz değiliz. Sörloth istediğimiz bir forvet ancak alternatiflerimiz çok fazla. Olursa en iyisi olsun diye uğraşıyoruz. Transferde ekonomiyi göz ardı etmeyeceğim. Ekonomisi düzgün iyi bir transfer yapmışsanız başarılısınız. Paraları basarak, uçuk kaçık yapılan transferlerde kişiler ne kadar iyi olsa da yönetim açısından başarılı bir transfer sayılmaz. Muleka da gündemimizde var. Beğendiğimiz bir futbolcu. Scout ekibimizin, teknik direktörümüzün, Ceyhun Kazancı'nın elinde çok değerli oyuncular var. Onların şartları ve bizim ekonomimizin birleştiği transferler yapacağız."



RIDVAN GİTTİ-GİDİYOR!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Rıdvan Yılmaz'ın Frankfurt'a transferinde sona yaklaştıklarını ifade etti. Başkan Çebi, "Rıdvan ile ilgili ufak tefek noktalar kaldı. Rıdvan transferini malum muhalefetimiz, ne yaparsak yapalım hiçbir şekilde doğru yapmadığımız yönünde bir süreç yaşatıyorlar. Aldığımız rakamlar 4 milyon Euro'ya yakınsa da diğer 2.5 milyon Euro'luk kısmın gerçekleşme olasılığı yüzde 90'ın üzerindedir. Yüzde 20 de transferinden pay aldığımızı hesapladığımız için 6.5'un da üzerinde olacağını düşünüyorum. Bu hafta içinde biter" dedi.

ERSİN'E DE TALEP VAR

Başkan Çebi, genç kaleci Ersin Destanoğlu'na da teklif geldiğini söyledi. Ahmet ur Çebi, "Ersin ve Rıdvan bizim altyapıdan gelen bizim kıymetlerimiz. Ersin'e de talep var. Bu gençlerin yurt dışına gidişlerini teşvik etmeliyiz. Hem kulübün ekonomisi hem de altyapıdan yeni gelecek olanlara yol açmalıyız" diye konuştu

BENİM KULÜBÜM TMSF'YE DÜŞMEZ

Beşiktaş üyesi Ethem Sancak'ın söylemleriyle ilgili soruya cevap veren Ahmet Nur Çebi, "Diğer kulüplerle yorum yapmam ama benim kulübümün TMSF'ye düşme şansı sıfır. Eğer birilerinin böyle bir beklentisi varsa boşuna bekler. Kendisi üyemizdir, kötü niyetle söylemediğini düşünüyor, umuyorum. Öyle bir sorun olursa biz buradayız, Beşiktaşlılar olarak ortada bırakmayız anlamında düşünmek istiyorum. Taraftar böyle bir şeye müsaade etmez" diye konuştu.

ADALET VE VİCDAN VARSA OLABİLİR

F.Bahçe'nin geçmiş şampiyonluklarını istemesiyle ilgili soruya cevap veren Çebi, "Biz Beşiktaş camiası olarak adaletin ve vicdanın olduğu her yerde varız. Bu talep adaletli karşılanacaksa, adalet ve vicdan için yapılıyorsa olumsuz bakmayız. Ama hedef 3 kuruş fazla alalım, bir formada başkasından daha fazla yıldız olsun içinse bu sıkıntılı süreçlerde bu tür konulara gerek yok. Konu adalet ve vicdansa kimin hakkı varsa eşit şekilde olacaksa bizim için sakıncası yok" dedi.

SAISS&GEDSON ÖNEMLİ

Saiss ve Gedson Fernandes transferleri bitti. İkisi de çok önemli transferler. Bunu Türkiye ve dünya futbol kamuoyu kabul ediyor. Gedson gelecek vadediyor, çok başarılı, bizi ümitlendiriyor. Doğru bir transfer. Saiss tam bir kaptan, aile babası ve futbol adamı. Birkaç transfer daha yapacağız.

LİSTEDE 20-25 İSİM DAHA VAR

Birçok oyuncu ile temaslarımıza devam ediyor. Abdülkerim Bardakçı listemizde, alternatifi de var. O olmazsa başkası olur. Kazımcan Karataş kardeşimiz de gündemimizde. Listemizde 20-25 futbolcu daha var. (İstiyorsanız elden tüm listeyi dağıtayım.)

CYLE LARIN'LE İLİŞKİMİZ YOK

Sözleşmesi sona eren oyuncularımız oldu. Bu isimlerden Cyle Larin ile bir ilişkimiz şu an için söz konusu değil. Bu arada yaşanacak olan gelişmelere göre yarın olabilir mi, olabilir, kesip atmıyoruz ama şu anda kendisiyle görüşmüyoruz.

TÜM KURULLAR İSTİFA ETMELİ!

Başkan Çebi, "Ben seçim kararı alınmadan önce tüm kurullar istifa etmeli demiştim. Umarım ki tüm kurullar istifa eder ve yenileri gelir. 1 sene sonra yapılacak olan seçimde kurullar da seçilecek. Bu daha güzel olacak. Umuyorum, kurulların tamamının istifa edip yenilendiğini görürüz. 1-2 tanesinin istifa ettiği, 1-2 tanesinin kaldığı bir kurul olmaz" dedi.

ESKİ HAKEMLER ARTIK GİTSİN

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, eski hakemlerin artık gitmesi gerektiğini belirterek, "Eski hakemlerin yeni kardeşlerine koltuklarını bırakmalarını istiyorum. Artık Türk futbolunun önünü yeni olan her şeye açmak ve huzuru Türk futboluna kazandırmak adına hakemlerin de yenilendiği, gençlerin görev aldığı sürecin başlamasını diliyorum" diye konuştu.