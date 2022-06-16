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Meksika sürprizi

Beşiktaş'ın golcü adaylarından Jordy Caicedo için Meksikalılar da devreye girdi. Tigres'in bu futbolcuya talip olduğu ifade edilirken, bununla beraber yabancı sınırı nedeniyle zorlanılabileceği de ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Meksika sürprizi
Beşiktaş'ın golcü adaylarından Jordy Caicedo için Meksikalılar da devreye girdi. Tigres'in bu futbolcuya talip olduğu ifade edilirken, bununla beraber yabancı sınırı nedeniyle zorlanılabileceği de ifade edildi. Oyuncu için kapıyı 4 milyon Euro'dan açan CSKA Sofia'nın bu gelişme sonrasında fiyatta indirime gitmesinin beklenmediği aktarıldı.
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