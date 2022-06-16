Meksika sürprizi

Beşiktaş'ın golcü adaylarından Jordy Caicedo için Meksikalılar da devreye girdi. Tigres'in bu futbolcuya talip olduğu ifade edilirken, bununla beraber yabancı sınırı nedeniyle zorlanılabileceği de ifade edildi.
Beşiktaş'ın golcü adaylarından Jordy Caicedo için Meksikalılar da devreye girdi. Tigres'in bu futbolcuya talip olduğu ifade edilirken, bununla beraber yabancı sınırı nedeniyle zorlanılabileceği de ifade edildi. Oyuncu için kapıyı 4 milyon Euro'dan açan CSKA Sofia'nın bu gelişme sonrasında fiyatta indirime gitmesinin beklenmediği aktarıldı.