Beşiktaş'a forvet transferinde kötü haber! Milan Djuric...

Beşiktaş, yeniden başkan seçilen Ahmet Nur Çebi yönetiminde iddialı bir kadro kurmak istiyor.
Siyah beyazlılar, Valerien Ismael ve Ceyhun Kazancı yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.
Türkiye'den ve dünyada önemli golcülerle görüşülüyor.
Beşiktaş, yeniden başkan seçilen Ahmet Nur Çebi yönetiminde iddialı bir kadro kurmak istiyor.
Siyah beyazlılar, Valerien Ismael ve Ceyhun Kazancı yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.
Türkiye'den ve dünyada önemli golcülerle görüşülüyor.
Türkiye'den ve dünyada önemli golcülerle görüşülüyor.
Norveçli golcüyü ısrarla isteyen Kara Kartal, maliyette takılmıştı.
Beşiktaş, Sociedad yönetiminde Sörloth için teklifini iletmişti.
İspanyol temsilcisi, Sörloth için 8 milyon euro bonservis istedi.
Beşiktaş, bu sebeple oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katmak isterken, kötü bir haberle karşı karşıya geldi.
İTALYANLAR DUYURDU
Bilindiği üzere Djuric, Salernitana'da kalmaya sıcak bakmıyordu.
Alınan son bilgiler dahilinde golcü futbolcunun, kariyerine kendi takımında devam etmek istediği bildirildi.