Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a forvet transferinde kötü haber! Milan Djuric...

Beşiktaş'a forvet transferinde kötü haber! Milan Djuric...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar teknik dirketör Valerien Ismael ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda Kara Kartal'ın gündemine, Salernitana'nın Boşnak golcüsü Milan Djuric gelmişti. İtalyan basını, Beşiktaş'a kötü haberi duyurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 10:05
Beşiktaş'a forvet transferinde kötü haber! Milan Djuric...

Beşiktaş, yeniden başkan seçilen Ahmet Nur Çebi yönetiminde iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Beşiktaş'a forvet transferinde kötü haber! Milan Djuric...

Siyah beyazlılar, Valerien Ismael ve Ceyhun Kazancı yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.

Beşiktaş'a forvet transferinde kötü haber! Milan Djuric...

Türkiye'den ve dünyada önemli golcülerle görüşülüyor.

Beşiktaş'a forvet transferinde kötü haber! Milan Djuric...

Türkiye'den ve dünyada önemli golcülerle görüşülüyor.

Beşiktaş'a forvet transferinde kötü haber! Milan Djuric...

Norveçli golcüyü ısrarla isteyen Kara Kartal, maliyette takılmıştı.

Beşiktaş'a forvet transferinde kötü haber! Milan Djuric...

Beşiktaş, Sociedad yönetiminde Sörloth için teklifini iletmişti.

Beşiktaş'a forvet transferinde kötü haber! Milan Djuric...

İspanyol temsilcisi, Sörloth için 8 milyon euro bonservis istedi.

Beşiktaş'a forvet transferinde kötü haber! Milan Djuric...

Kara Kartal Sörloth'u, satın alma opsiyonlu kiralık talep etti.

Beşiktaş'a forvet transferinde kötü haber! Milan Djuric...

Kara Kartal Sörloth'u, satın alma opsiyonlu kiralık talep etti.

Beşiktaş'a forvet transferinde kötü haber! Milan Djuric...

Kara Kartal Sörloth'u, satın alma opsiyonlu kiralık talep etti.

Beşiktaş'a forvet transferinde kötü haber! Milan Djuric...

Kara Kartal Sörloth'u, satın alma opsiyonlu kiralık talep etti.

Beşiktaş'a forvet transferinde kötü haber! Milan Djuric...

Kara Kartal Sörloth'u, satın alma opsiyonlu kiralık talep etti.

Beşiktaş'a forvet transferinde kötü haber! Milan Djuric...

Beşiktaş, bu sebeple oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katmak isterken, kötü bir haberle karşı karşıya geldi.

Beşiktaş'a forvet transferinde kötü haber! Milan Djuric...

İTALYANLAR DUYURDU
Bilindiği üzere Djuric, Salernitana'da kalmaya sıcak bakmıyordu.

Beşiktaş'a forvet transferinde kötü haber! Milan Djuric...

Alınan son bilgiler dahilinde golcü futbolcunun, kariyerine kendi takımında devam etmek istediği bildirildi.

DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da takımın yıldızı ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu
THY'den bagajsız yolcuya ucuz bilet fırsatı: Düşük maliyetli yolcu sistemi geliyor
Kartal'dan bir transfer daha! Teklife 'evet' dedi
Galatasaray'a o isim pahalı geldi! Son aday Marco Rose
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'dan bir transfer daha! Teklife 'evet' dedi
Caicedo transferinde flaş gelişme! Aradaki fark...
Explorer tarih oluyor!
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'dan bir transfer daha! Teklife 'evet' dedi Kartal'dan bir transfer daha! Teklife 'evet' dedi 09:41
Warriors'un şampiyonluğuna 1 kaldı! Warriors'un şampiyonluğuna 1 kaldı! 09:13
Türkiye - Litvanya maçı saat kaçta? Türkiye - Litvanya maçı saat kaçta? 09:12
Burak Yılmaz sürprizi! Yeni adresi... Burak Yılmaz sürprizi! Yeni adresi... 09:07
Hikmet Karaman'dan çarpıcı Lincoln yorumu! "Arda Güler..." Hikmet Karaman'dan çarpıcı Lincoln yorumu! "Arda Güler..." 08:42
F.Bahçe'nin transferini açıkladı! "Anlaştığını duydum" F.Bahçe'nin transferini açıkladı! "Anlaştığını duydum" 08:07
Daha Eski
Fenerbahçe Beko kupasını aldı! İşte görüntüler... Fenerbahçe Beko kupasını aldı! İşte görüntüler... 01:03
Fenerbahçe Beko kupasını aldı! İşte görüntüler... Fenerbahçe Beko kupasını aldı! İşte görüntüler... 01:03
Gerard Pique'ye şok! Yollar ayrılıyor Gerard Pique'ye şok! Yollar ayrılıyor 00:56
Şampiyon Fenerbahçe! Şampiyon Fenerbahçe! 00:55
Avustralya Dünya Kupası biletini kaptı! Avustralya Dünya Kupası biletini kaptı! 00:45
Avustralya Dünya Kupası biletini kaptı! Avustralya Dünya Kupası biletini kaptı! 00:45