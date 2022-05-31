Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan transfer atağı! Daniel Amartey, Hannes Wolf, Miguel Borja...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan transfer atağı! Daniel Amartey, Hannes Wolf, Miguel Borja...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig'de ve Avrupa'da beklentilerin altında bir performans sergileyen Beşiktaş, gelecek sezon çalışmalarına teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde başladı. Genç hoca, gelecek sezon takımın dinamik ve güçlü bir yapısının olmasını istiyor. Transferi bu doğrultuda planlayacak olan Valerien Ismael, Ahmet Nur Çebi ve yönetimine raporunu sundu. İşte Beşiktaş'ın gelecek sezon transfer listesi ve detayları... (Beşiktaş transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 15:32
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan transfer atağı! Daniel Amartey, Hannes Wolf, Miguel Borja...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde başladığı 2021-2022 sezonunu beklentilerin altında tamamladı. Miralem Pjanic, Alex Teixeira, Kenan Karaman gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, Dortmund, Ajax ve Sporting'in olduğu grupta puan alamayarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Alınan olumsuz sonuçların ardından camiada adeta çatlaklar meydana geldi. Bir önceki sezon takımını şampiyon yapan Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Ahmet Nur Çebi ve yönetimi sezonun büyük bölümünde genç takım antrenörü Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldı. Bu süre zarfında da Beşiktaş istenilen sonuçları alamadı.

Önder Karaveli ile ilerleyen süreçte Valerien Ismael ile anlaşan Beşiktaş, Trabzonspor derbisi öncesinde genç hocayı takımın başına getirdi. Ortaya çıkan oyun ve saha kenarındaki enerjisi taraftarı mutlu eden Valerien Ismael çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak sezonu tamamladı. Valerien Ismael bu süreçte takımın eksiklerini analiz ederek transfer raporunu Ahmet Nur Çebi'ye sundu. Beşiktaş, transfer çalışmalarına hızlı bir başlangıç yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER LİSTESİ VE DETAYLARI...

JORDY CAICEDO

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılarda öncelik forvet hattı. Teknik direktör Valerien Ismael'in ısrarla istediği Jordy Caicedo için Beşiktaş, oyuncunun kulübüne teklifini iletti ve yanıt beklemeye başladı.

👉 HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DANIEL AMARTEY

Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı. Valerien Ismael'in 3'lü savunma sistemine uygun isimleri kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, Premier Lig ekibi Leicester City'nin Ganalı stoperi Daniel Amartey'i gündemine aldı.

👉 HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

HANNES WOLF

Siyah-beyazlı ekipte seçim sonrası transfer harekatı hız kazandı. Valerien Ismael'in isteği doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar bonservisi Borussia Mönchengladbach'ta bulunan Hannes Wolf için girişimlere başladı.

👉 HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERT ÇETİN

Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda çalışmalara hız veren siyah-beyazlılar, bu sezon Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki stoper Mert Çetin'i gündemine aldı.

👉 HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOM LAWRENCE

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, yönetime sürpriz bir isim önerdi. Fransız hoca, küme düşen Derby'nin golcü sol kanat oyuncusu Tom Lawrence'ın transfer edilmesini istedi.

👉 HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MIGUEL BORJA

Beşiktaş'ta golcü arayışları için rota Güney Amerika'ya kadar uzadı. Siyah-beyazlıların hazırladığı listedeki isimlerle görüşme kısa süre içerisinde başlanacak.

👉 HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Burak Elmas'tan olay açıklama! "Bundan sonra..."
Manisa'da Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO sertijikalı jeoparkına dökülen çöpler tepki çekti
Kanarya bombayı patlatıyor! Bedavaya dünya yıldızı
F.Bahçe için sürpriz iddia! Sol kanada...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'a Premier Lig'den sürpriz stoper!
Kartal Hannes Wolf için devrede!
Memur sakal bırakabilir mi, sakal uzatmak serbest mi?
MÜZEKART NASIL ALINIR?
MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jorge Jesus'tan sonra forvet bombası! Jorge Jesus'tan sonra forvet bombası! 15:37
Beşiktaş'tan transfer atağı! Daniel Amartey... Beşiktaş'tan transfer atağı! Daniel Amartey... 15:32
Burak Elmas'tan Anadolu Efes cevabı! Burak Elmas'tan Anadolu Efes cevabı! 15:15
F.Bahçe için sürpriz iddia! Sol kanada... F.Bahçe için sürpriz iddia! Sol kanada... 14:44
Fenerbahçe'de transfer harekatı! Emre Mor... Fenerbahçe'de transfer harekatı! Emre Mor... 14:37
Galatasaray transferde atağa kalktı! Yıldız isimler... Galatasaray transferde atağa kalktı! Yıldız isimler... 14:19
Daha Eski
PSG'den 38 milyon euro'luk transfer! PSG'den 38 milyon euro'luk transfer! 14:13
İki başkan adayı da istiyor! Dünyaca ünlü yıldız... İki başkan adayı da istiyor! Dünyaca ünlü yıldız... 14:05
Giresunspor Başkanı fotomac.com.tr'ye açıkladı! Okan Kocuk... Giresunspor Başkanı fotomac.com.tr'ye açıkladı! Okan Kocuk... 11:59
aMarin Cilic Daniil Medvedev'i devirdi! aMarin Cilic Daniil Medvedev'i devirdi! 11:50
Kahn'dan Lewa'ya uyarı! "Farkına varması lazım" Kahn'dan Lewa'ya uyarı! "Farkına varması lazım" 11:48
Mesut Özil ve Ozan Tufan için son karar bekleniyor! Kalması için... Mesut Özil ve Ozan Tufan için son karar bekleniyor! Kalması için... 11:35