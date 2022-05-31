BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan transfer atağı! Daniel Amartey, Hannes Wolf, Miguel Borja...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde başladığı 2021-2022 sezonunu beklentilerin altında tamamladı. Miralem Pjanic, Alex Teixeira, Kenan Karaman gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, Dortmund, Ajax ve Sporting'in olduğu grupta puan alamayarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Alınan olumsuz sonuçların ardından camiada adeta çatlaklar meydana geldi. Bir önceki sezon takımını şampiyon yapan Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Ahmet Nur Çebi ve yönetimi sezonun büyük bölümünde genç takım antrenörü Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldı. Bu süre zarfında da Beşiktaş istenilen sonuçları alamadı.

Önder Karaveli ile ilerleyen süreçte Valerien Ismael ile anlaşan Beşiktaş, Trabzonspor derbisi öncesinde genç hocayı takımın başına getirdi. Ortaya çıkan oyun ve saha kenarındaki enerjisi taraftarı mutlu eden Valerien Ismael çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak sezonu tamamladı. Valerien Ismael bu süreçte takımın eksiklerini analiz ederek transfer raporunu Ahmet Nur Çebi'ye sundu. Beşiktaş, transfer çalışmalarına hızlı bir başlangıç yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER LİSTESİ VE DETAYLARI...

JORDY CAICEDO

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılarda öncelik forvet hattı. Teknik direktör Valerien Ismael'in ısrarla istediği Jordy Caicedo için Beşiktaş, oyuncunun kulübüne teklifini iletti ve yanıt beklemeye başladı.

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DANIEL AMARTEY

Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı. Valerien Ismael'in 3'lü savunma sistemine uygun isimleri kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, Premier Lig ekibi Leicester City'nin Ganalı stoperi Daniel Amartey'i gündemine aldı.

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HANNES WOLF

Siyah-beyazlı ekipte seçim sonrası transfer harekatı hız kazandı. Valerien Ismael'in isteği doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar bonservisi Borussia Mönchengladbach'ta bulunan Hannes Wolf için girişimlere başladı.

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MERT ÇETİN

Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda çalışmalara hız veren siyah-beyazlılar, bu sezon Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki stoper Mert Çetin'i gündemine aldı.

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TOM LAWRENCE

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, yönetime sürpriz bir isim önerdi. Fransız hoca, küme düşen Derby'nin golcü sol kanat oyuncusu Tom Lawrence'ın transfer edilmesini istedi.

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MIGUEL BORJA

Beşiktaş'ta golcü arayışları için rota Güney Amerika'ya kadar uzadı. Siyah-beyazlıların hazırladığı listedeki isimlerle görüşme kısa süre içerisinde başlanacak.

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