BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da forvete son aday Omar Marmoush

Bir süredir golcü arayışında olan Beşiktaş, son olarak Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta kiralık olarak forma giyen Mısırlı santrfor Omar Marmoush ile temasa geçildi.

Takvim'in haberine göre; Alman ekibi Wolfsburg ile yıllık daha sözleşmesi bulunan Omar Marmoush'un menajeri ile görüşme gerçekleştiren Siyah-Beyazlı kurmaylar oyuncunun tüm şartlarını öğrenildi.