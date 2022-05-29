BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da forvete son aday Omar Marmoush

Süper Lig'de kötü geçen sezonun ardından transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, golcü transferinde arayışlarına hız verdi.
Süper Lig'de kötü geçen sezonun ardından transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, golcü transferinde arayışlarına hız verdi.
3 FORVET TAKIMDAN AYRILIYOR!
Sezonun sona ermesiyle birçok furbolcusunun sözleşmesi biten Siyah-beyazlılarda özellikle hücum hattında kadroda önemli bir eksilme yaşanıyor.
Sezon başında Chelsea'den kiralık olarak transfer edilen Michy Batshuayi'nin sözleşmesi biterken İngiliz ekibine geri döndü.
Siyah-beyazlılarda ayrıca diğer 2 forvet Güven Yalçın ve Cyle Larin'in de sözleşmeleri sona erdi.
2 oyuncuyla da yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Beşiktaş yönetimi, henüz bir aşama kaydedemedi.
Öte yandan Beşiktaş'ta bu sezon çok az forma şansı bulan ve uzun yıllar Siyah-beyazlı formayı giyen Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup da takımdan ayrıldı.
SÖRLOTH'TAN SONUÇ ALINAMADI
Siyah-beyazlıların golcü transferindeki ilk hedefi olan eski Trabzonsporlu yıldız Alexander Sörloth'un maliyeti Siyah-beyazlıları zorluyor.
Norveçli yıldız golcüden henüz tam olarak vazgeçmeyen Beşiktaş, transferde mali şartlar nedeniyle henüz sonuç almış değil.
SÜRPRİZ BİR İSİM GÜNDEMDE
Fransız teknik direktör Valerien İsmael'in verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.
Bir süredir golcü arayışında olan Beşiktaş, son olarak Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta kiralık olarak forma giyen Mısırlı santrfor Omar Marmoush ile temasa geçildi.
Takvim'in haberine göre; Alman ekibi Wolfsburg ile yıllık daha sözleşmesi bulunan Omar Marmoush'un menajeri ile görüşme gerçekleştiren Siyah-Beyazlı kurmaylar oyuncunun tüm şartlarını öğrenildi.
Gelen bilgilere göre Alman ekibi Wolfsburg'un da Omar Marmoush'u satmaya sıcak bakıyor. 23 yaşında ve 1,83 boyunda olan Omar Marmoush 11 kez giydiği Mısır Milli Takım forması altında 1 gol atma başarısı gösterdi.
Santrfor dışında sağ ve sol kanatta da görev yapabilen Mısırlı golcünün güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro civarında.
ISMAEL ONAY VERDİ
Geçtiğimiz sezonu Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren Omar Marmoush, Wolfsburg dışında 1 sezon St. Pauli takımında da forma giydi.
Mısırlı golcüyü yakından tanıyan Valerien Ismail'in transfere onay verdiği belirtiliyor.