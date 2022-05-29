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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da forvete son aday Omar Marmoush

Beşiktaş transfer haberleri: Golcü arayışında olan Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim bomba gibi düştü. Kadrosunu golcü bir futbolcu ile güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar Mısırlı golcü Omar Marmoush'un menajeri ile temasa geçti. Sezonu Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren Mısırlı golcünün menajeri ile görüşmeler devam ediyor. Görüşmede aşama kaydedildiği bildirildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da forvete son aday Omar Marmoush

Süper Lig'de kötü geçen sezonun ardından transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, golcü transferinde arayışlarına hız verdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da forvete son aday Omar Marmoush

3 FORVET TAKIMDAN AYRILIYOR!

Sezonun sona ermesiyle birçok furbolcusunun sözleşmesi biten Siyah-beyazlılarda özellikle hücum hattında kadroda önemli bir eksilme yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da forvete son aday Omar Marmoush

Sezon başında Chelsea'den kiralık olarak transfer edilen Michy Batshuayi'nin sözleşmesi biterken İngiliz ekibine geri döndü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da forvete son aday Omar Marmoush

Siyah-beyazlılarda ayrıca diğer 2 forvet Güven Yalçın ve Cyle Larin'in de sözleşmeleri sona erdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da forvete son aday Omar Marmoush

2 oyuncuyla da yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Beşiktaş yönetimi, henüz bir aşama kaydedemedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da forvete son aday Omar Marmoush

Öte yandan Beşiktaş'ta bu sezon çok az forma şansı bulan ve uzun yıllar Siyah-beyazlı formayı giyen Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup da takımdan ayrıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da forvete son aday Omar Marmoush

SÖRLOTH'TAN SONUÇ ALINAMADI

Siyah-beyazlıların golcü transferindeki ilk hedefi olan eski Trabzonsporlu yıldız Alexander Sörloth'un maliyeti Siyah-beyazlıları zorluyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da forvete son aday Omar Marmoush

Norveçli yıldız golcüden henüz tam olarak vazgeçmeyen Beşiktaş, transferde mali şartlar nedeniyle henüz sonuç almış değil.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da forvete son aday Omar Marmoush

SÜRPRİZ BİR İSİM GÜNDEMDE

Fransız teknik direktör Valerien İsmael'in verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da forvete son aday Omar Marmoush

Bir süredir golcü arayışında olan Beşiktaş, son olarak Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta kiralık olarak forma giyen Mısırlı santrfor Omar Marmoush ile temasa geçildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da forvete son aday Omar Marmoush

Takvim'in haberine göre; Alman ekibi Wolfsburg ile yıllık daha sözleşmesi bulunan Omar Marmoush'un menajeri ile görüşme gerçekleştiren Siyah-Beyazlı kurmaylar oyuncunun tüm şartlarını öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da forvete son aday Omar Marmoush

Gelen bilgilere göre Alman ekibi Wolfsburg'un da Omar Marmoush'u satmaya sıcak bakıyor. 23 yaşında ve 1,83 boyunda olan Omar Marmoush 11 kez giydiği Mısır Milli Takım forması altında 1 gol atma başarısı gösterdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da forvete son aday Omar Marmoush

Santrfor dışında sağ ve sol kanatta da görev yapabilen Mısırlı golcünün güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro civarında.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da forvete son aday Omar Marmoush

ISMAEL ONAY VERDİ

Geçtiğimiz sezonu Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren Omar Marmoush, Wolfsburg dışında 1 sezon St. Pauli takımında da forma giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da forvete son aday Omar Marmoush

Mısırlı golcüyü yakından tanıyan Valerien Ismail'in transfere onay verdiği belirtiliyor.

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