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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim veda etti

Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in raporuna göre hamlelerini yapan siyah-beyazlılarda Domagoj Vida ve Oğuzhan Özyakup'un ardından bir ayrılık daha gerçekleşti. Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada menajerinin temaslara başladığını söyledi ve takıma veda etti. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları ve yapılan ayrılık açıklaması...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 13:16 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 13:17
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim veda etti

Beşiktaş'ta üst üste ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim veda etti

Siyah-beyazlılarda ilk olarak sözleşmesi sona eren ve yeni kontrat görüşmelerinden sonuç çıkmayan Domagoj Vida, veda etmişti.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim veda etti

Hırvat futbolcunun ardından Oğuzhan Özyakup sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı duyurdu.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim veda etti

Kadroda düşünülmeyen birçok oyuncuyla yollarını ayırmanın planlarını yapan Beşiktaş'ya yaprak dökümü sürüyor.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim veda etti

ALEX TEIXEIRA VEDA ETTİ!
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Alex Teixeira ile yollar ayrılıyor.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim veda etti

Büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı futbolcu beklenen performansı sergileyemedi.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim veda etti

Ara ara yaşadığı sakatlıklardan dolayı sahalardan uzak kalan Teixeira, istikrarı yakalayamadı.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim veda etti

Valerien Ismael'in kadroda düşünmediği isimlerden biri olan deneyimli oyuncu gözden çıkarıldı.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim veda etti

Ajansspor'un haberine göre; Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Alex Teixeira, yaptığı açıklamayla kulübe veda etti.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim veda etti

"MENAJERİM TEMASLARA BAŞLADI"
Teixeira, "Burada bir istikrar yakalayamadım. Bunun farklı nedenleri var. Her iki taraf için de en iyisi bu.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim veda etti

Açık sözlülük için teşekkür ederim. Menajerim ayrılık için temaslara başladı." diyerek veda etti.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim veda etti

3 TALİBİ VAR!
Brezilyalı futbolcunun ülkesinden 3 talibi bulunuyor.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim veda etti

Teixeira'nın ismi son olarak Vasco da Gama, Palmeiras ve Corinthians ile anılıyor.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim veda etti

Beşiktaş'ta bu sezon 30 resmi maçta forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim veda etti

Kariyerine Brezilya Ligi ekiplerinden Vasco da Gama'da başlayan Teixeira, 2010 yılında Ukrayna temsilcisi Shakhtar'a transfer oldu.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim veda etti

Burada gösterdiği performansla göz dolduran yıldız oyuncu, 2016 yılında 50 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Çin Ligi ekibi JS Suning'in yolunu tuttu.


Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim veda etti

2021 yılında Jiangsu'ya transfer olan Teixeira, 2021 yılında Süper Lig ekibi Beşiktaş'a geldi.


Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim veda etti

Alex Teixeira'nın güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

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