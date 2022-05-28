Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim veda etti

Beşiktaş'ta üst üste ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.
Beşiktaş'ta üst üste ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.
Siyah-beyazlılarda ilk olarak sözleşmesi sona eren ve yeni kontrat görüşmelerinden sonuç çıkmayan Domagoj Vida, veda etmişti.
Hırvat futbolcunun ardından Oğuzhan Özyakup sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı duyurdu.
Kadroda düşünülmeyen birçok oyuncuyla yollarını ayırmanın planlarını yapan Beşiktaş'ya yaprak dökümü sürüyor.
ALEX TEIXEIRA VEDA ETTİ!
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Alex Teixeira ile yollar ayrılıyor.
Büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı futbolcu beklenen performansı sergileyemedi.
Ara ara yaşadığı sakatlıklardan dolayı sahalardan uzak kalan Teixeira, istikrarı yakalayamadı.
Valerien Ismael'in kadroda düşünmediği isimlerden biri olan deneyimli oyuncu gözden çıkarıldı.
Ajansspor'un haberine göre; Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Alex Teixeira, yaptığı açıklamayla kulübe veda etti.
"MENAJERİM TEMASLARA BAŞLADI"
Teixeira, "Burada bir istikrar yakalayamadım. Bunun farklı nedenleri var. Her iki taraf için de en iyisi bu.
Açık sözlülük için teşekkür ederim. Menajerim ayrılık için temaslara başladı." diyerek veda etti.
3 TALİBİ VAR!
Brezilyalı futbolcunun ülkesinden 3 talibi bulunuyor.
Teixeira'nın ismi son olarak Vasco da Gama, Palmeiras ve Corinthians ile anılıyor.
Beşiktaş'ta bu sezon 30 resmi maçta forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
Kariyerine Brezilya Ligi ekiplerinden Vasco da Gama'da başlayan Teixeira, 2010 yılında Ukrayna temsilcisi Shakhtar'a transfer oldu.
Burada gösterdiği performansla göz dolduran yıldız oyuncu, 2016 yılında 50 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Çin Ligi ekibi JS Suning'in yolunu tuttu.
2021 yılında Jiangsu'ya transfer olan Teixeira, 2021 yılında Süper Lig ekibi Beşiktaş'a geldi.
Alex Teixeira'nın güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.