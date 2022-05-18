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Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den transfer kararı çıktı! 13 ayrılık ve 17'lik genç yetenek...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, Teknik Direktör Valerien Ismael ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde, gelecek sezonun çalışmalarına başladı. Valerien Ismael, gidecek ve kalacak isimleri belirlerken, Beşiktaş scoutlarının da sürpriz bir ismi gündemine aldığı belirtildi. Kara Kartal, 17 yaşındaki genç yeteneğe göz dikti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 11:58
Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den transfer kararı çıktı! 13 ayrılık ve 17'lik genç yetenek...

Bu sezondan umduğunu bulamayan Beşiktaş'ta Valerien İsmael gidecekler ve kalacaklar için kararını verdi.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den transfer kararı çıktı! 13 ayrılık ve 17'lik genç yetenek...

Bu yıl ligde, kupada, Avrupa'da umduğunu bulamayan ve tüm planlarını yeni sezona göre yapan Beşiktaş'ta 2022-23'ün stratejisi de kadrosu da şekillenmeye başladı.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den transfer kararı çıktı! 13 ayrılık ve 17'lik genç yetenek...

Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien İsmael yeni sezon için kadroda kalmasını istediği ve gönderilecek isimlerle takviye yapılmasını istediği bölgeleri, oyuncuları genel menajer Ceyhun Kazancı'ya verdi.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den transfer kararı çıktı! 13 ayrılık ve 17'lik genç yetenek...

Sezon başından bu yana kadroda bulunan tüm oyuncuların istatistiklerini çıkararak analizlerini takip eden İsmael kalmasını istediği Rosier, Ghezzal, Souza, Montero, Kenan dışındaki futbolcularla ilgili son kez düşünerek karar vereceğini iletti.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den transfer kararı çıktı! 13 ayrılık ve 17'lik genç yetenek...

12 YABANCI OLURSA ATIBA İLE DEVAM
Bu yıl ligde, kupada, Avrupa'da umduğunu bulamayan ve tüm planlarını yeni sezona göre yapan Beşiktaş'ta 2022-23'ün stratejisi de kadrosu da şekillenmeye başladı.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den transfer kararı çıktı! 13 ayrılık ve 17'lik genç yetenek...

Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien İsmael yeni sezon için kadroda kalmasını istediği ve gönderilecek isimlerle takviye yapılmasını istediği bölgeleri, oyuncuları genel menajer Ceyhun Kazancı'ya verdi.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den transfer kararı çıktı! 13 ayrılık ve 17'lik genç yetenek...

Sezon başından bu yana kadroda bulunan tüm oyuncuların istatistiklerini çıkararak analizlerini takip eden İsmael kalmasını istediği Rosier, Ghezzal, Souza, Montero, Kenan dışındaki futbolcularla ilgili son kez düşünerek karar vereceğini iletti.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den transfer kararı çıktı! 13 ayrılık ve 17'lik genç yetenek...

GÜVEN VE CAN'IN DA KALMASINI İSTİYOR
Siyah beyazlılar mevcut kadroda yer alan Güven Yalçın ve Can Bozdoğan ile ise yola devam etmek istiyor.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den transfer kararı çıktı! 13 ayrılık ve 17'lik genç yetenek...

Bu sezon 32 resmi maçta 6 gol, 3 asistle 9 gole katkı veren Güven için sözleşme uzatma görüşmeleri devam ediyor.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den transfer kararı çıktı! 13 ayrılık ve 17'lik genç yetenek...

Valerien İsmael'in göreve geldikten sonra sakatlık nedeniyle kaçırdığı 2 maç dışında tüm maçlarda şans verdiği Can için ise kiralık geldiği kulübü Schalke görüşmeler sürüyor.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den transfer kararı çıktı! 13 ayrılık ve 17'lik genç yetenek...

Hürriyet'in haberine göre, 1 yıllık aranın ardından Bundesliga'ya dönen Alman ekibinin 21 yaşındaki futbolcu için makul bonservis ücretini kabul etmesi durumunda Can Bozdoğan yeni sezonda da Beşiktaş forması giymeye devam edecek.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den transfer kararı çıktı! 13 ayrılık ve 17'lik genç yetenek...

ÖNCELİK STOPER VE GOLCÜDE OLACAK
Yeni sezonda kadrosunu gençleştirerek takım bütçesini 25-30 milyon Euro seviyesinde tutmayı hedefleyen siyah beyazlıların transferde önceliği ise stoper ve santrfor.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den transfer kararı çıktı! 13 ayrılık ve 17'lik genç yetenek...

Beşiktaş scoutların takip ettiği isimler arasında İsrail U16, U17, U19 takımında geleceğin parlak isimleri arasında gösterilen genç stoper Maor Yashilirmak var.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den transfer kararı çıktı! 13 ayrılık ve 17'lik genç yetenek...

2005 doğumlu ve Türk pasaportu olan Yashilirmak'ın hırsı, tekniği ve zekası ile dikkat çektiği ifade edildi.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den transfer kararı çıktı! 13 ayrılık ve 17'lik genç yetenek...

Golcü için 1 numaralı aday olan Alexander Sörloth'un gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken Leipzig'in tavrı transferin rotası çizecek.

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