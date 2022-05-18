Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den transfer kararı çıktı! 13 ayrılık ve 17'lik genç yetenek...

Bu sezondan umduğunu bulamayan Beşiktaş'ta Valerien İsmael gidecekler ve kalacaklar için kararını verdi.
Bu sezondan umduğunu bulamayan Beşiktaş'ta Valerien İsmael gidecekler ve kalacaklar için kararını verdi.
Bu yıl ligde, kupada, Avrupa'da umduğunu bulamayan ve tüm planlarını yeni sezona göre yapan Beşiktaş'ta 2022-23'ün stratejisi de kadrosu da şekillenmeye başladı.
Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien İsmael yeni sezon için kadroda kalmasını istediği ve gönderilecek isimlerle takviye yapılmasını istediği bölgeleri, oyuncuları genel menajer Ceyhun Kazancı'ya verdi.
Sezon başından bu yana kadroda bulunan tüm oyuncuların istatistiklerini çıkararak analizlerini takip eden İsmael kalmasını istediği Rosier, Ghezzal, Souza, Montero, Kenan dışındaki futbolcularla ilgili son kez düşünerek karar vereceğini iletti.
12 YABANCI OLURSA ATIBA İLE DEVAM
Bu yıl ligde, kupada, Avrupa'da umduğunu bulamayan ve tüm planlarını yeni sezona göre yapan Beşiktaş'ta 2022-23'ün stratejisi de kadrosu da şekillenmeye başladı.
Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien İsmael yeni sezon için kadroda kalmasını istediği ve gönderilecek isimlerle takviye yapılmasını istediği bölgeleri, oyuncuları genel menajer Ceyhun Kazancı'ya verdi.
Sezon başından bu yana kadroda bulunan tüm oyuncuların istatistiklerini çıkararak analizlerini takip eden İsmael kalmasını istediği Rosier, Ghezzal, Souza, Montero, Kenan dışındaki futbolcularla ilgili son kez düşünerek karar vereceğini iletti.
GÜVEN VE CAN'IN DA KALMASINI İSTİYOR
Siyah beyazlılar mevcut kadroda yer alan Güven Yalçın ve Can Bozdoğan ile ise yola devam etmek istiyor.
Bu sezon 32 resmi maçta 6 gol, 3 asistle 9 gole katkı veren Güven için sözleşme uzatma görüşmeleri devam ediyor.
Valerien İsmael'in göreve geldikten sonra sakatlık nedeniyle kaçırdığı 2 maç dışında tüm maçlarda şans verdiği Can için ise kiralık geldiği kulübü Schalke görüşmeler sürüyor.
Hürriyet'in haberine göre, 1 yıllık aranın ardından Bundesliga'ya dönen Alman ekibinin 21 yaşındaki futbolcu için makul bonservis ücretini kabul etmesi durumunda Can Bozdoğan yeni sezonda da Beşiktaş forması giymeye devam edecek.
ÖNCELİK STOPER VE GOLCÜDE OLACAK
Yeni sezonda kadrosunu gençleştirerek takım bütçesini 25-30 milyon Euro seviyesinde tutmayı hedefleyen siyah beyazlıların transferde önceliği ise stoper ve santrfor.
Beşiktaş scoutların takip ettiği isimler arasında İsrail U16, U17, U19 takımında geleceğin parlak isimleri arasında gösterilen genç stoper Maor Yashilirmak var.
2005 doğumlu ve Türk pasaportu olan Yashilirmak'ın hırsı, tekniği ve zekası ile dikkat çektiği ifade edildi.
Golcü için 1 numaralı aday olan Alexander Sörloth'un gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken Leipzig'in tavrı transferin rotası çizecek.