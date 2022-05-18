Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den transfer kararı çıktı! 13 ayrılık ve 17'lik genç yetenek...

Sezon başından bu yana kadroda bulunan tüm oyuncuların istatistiklerini çıkararak analizlerini takip eden İsmael kalmasını istediği Rosier, Ghezzal, Souza, Montero, Kenan dışındaki futbolcularla ilgili son kez düşünerek karar vereceğini iletti.

12 YABANCI OLURSA ATIBA İLE DEVAM

Bu yıl ligde, kupada, Avrupa'da umduğunu bulamayan ve tüm planlarını yeni sezona göre yapan Beşiktaş'ta 2022-23'ün stratejisi de kadrosu da şekillenmeye başladı.