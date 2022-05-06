BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Transfer yarışı kızıştı! Rıdvan Yılmaz'a bir talip daha

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz artan grafiğiyle bu sezon lige damga vuran isimler arasına girdi.
Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz artan grafiğiyle bu sezon lige damga vuran isimler arasına girdi.
3'lü sisteme çabuk uyum sağlayan 20 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Valerien Ismael'in değişilmezleri arasında bulunuyor.
Kalitesiyle Avrupa'nın dikkatini çeken Rıdvan Yılmaz birçok kulübü peşine taktı.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR!
Beşiktaş yönetimi, Avrupa kulüplerinin talip olduğu başarılı oyuncu için pazarlıklarını sürdürüyor.
Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen A Milli oyuncu da tarafların anlaşması durumunda transfere sıcak baktığı ifade edildi.
TORINO VE FRANKFURT TEKLİFİNİ YAPTI!
Transferin gözdesi konumunda bulunan genç futbolcu için Torino ve Frankfurt teklifini yaptı.
Torino 4 milyon euro artı 1 milyon euro'luk bonus ve sonraki satıştan yüzde 20'lik pay teklifinde bulundu.
Beşiktaş yönetimi, İtalyan ekibinin teklifine olumsuz yanıt verdi ve teklif yükseltilmesi durumunda yeniden görüşülebileceği mesajı verdi.
Frankfurt ise 3.5 milyon euro'luk bir teklifle siyah-beyazlıların kapısını çaldı ancak bu teklif de az bulunarak reddedildi.
LYON HAREKETE GEÇTİ!
Fransız basınında yer alan haberlere göre; Ligue 1 ekibi Lyon, Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Sol bek listesinde birçok isim bulunan Lyon için Rıdvan Yılmaz'ın öncelik olduğu belirtildi.
Asıl hedefi Rıdvan Yılmaz olan Fransız ekibinin aynı zamanda Emerson Palmieri ile birlikte Tyrell Malacia'yı gündeminde tuttuğu ifade edildi.
BONSERVİS BEDELİ 10 MİLYON EURO!
Beşiktaş yönetimi Rıdvan Yılmaz için 10 milyon euro'luk bonservis bedeli belirledi.
Bu sezon 31 resmi maçta siyah-beyazlı formayı giyen genç oyuncu 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Rıdvan Yılmaz'ın Beşiktaş ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.