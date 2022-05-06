Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Transfer yarışı kızıştı! Rıdvan Yılmaz'a bir talip daha

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Transfer yarışı kızıştı! Rıdvan Yılmaz'a bir talip daha

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkat çeken Rıdvan Yılmaz transferin gözdesi konumunda bulunuyor. İtalyan ekibi Torino ve Alman temsilcisi Frankfurt'un teklif yaptığı 20 yaşındaki futbolcuya bir talip daha çıktı. Transfer yarışının kızıştığı Rıdvan Yılmaz için pazarlıklar kıran kırana devam ediyor. Beşiktaş yönetimi, Torino ve Frankfurt'un yapmış olduğu ilk teklifleri geri çevirdi. Talipleri 3'e çıkan başarılı oyuncu için yapılacak yeni teklifler bekleniyor. İşte Rıdvan Yılmaz'ın son talibi ve pazarlıkların detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 18:23
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Transfer yarışı kızıştı! Rıdvan Yılmaz'a bir talip daha

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR!
Beşiktaş yönetimi, Avrupa kulüplerinin talip olduğu başarılı oyuncu için pazarlıklarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Transfer yarışı kızıştı! Rıdvan Yılmaz'a bir talip daha

Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen A Milli oyuncu da tarafların anlaşması durumunda transfere sıcak baktığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Transfer yarışı kızıştı! Rıdvan Yılmaz'a bir talip daha

TORINO VE FRANKFURT TEKLİFİNİ YAPTI!
Transferin gözdesi konumunda bulunan genç futbolcu için Torino ve Frankfurt teklifini yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Transfer yarışı kızıştı! Rıdvan Yılmaz'a bir talip daha

Torino 4 milyon euro artı 1 milyon euro'luk bonus ve sonraki satıştan yüzde 20'lik pay teklifinde bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Transfer yarışı kızıştı! Rıdvan Yılmaz'a bir talip daha

Beşiktaş yönetimi, İtalyan ekibinin teklifine olumsuz yanıt verdi ve teklif yükseltilmesi durumunda yeniden görüşülebileceği mesajı verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Transfer yarışı kızıştı! Rıdvan Yılmaz'a bir talip daha

Frankfurt ise 3.5 milyon euro'luk bir teklifle siyah-beyazlıların kapısını çaldı ancak bu teklif de az bulunarak reddedildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Transfer yarışı kızıştı! Rıdvan Yılmaz'a bir talip daha

BONSERVİS BEDELİ 10 MİLYON EURO!
Beşiktaş yönetimi Rıdvan Yılmaz için 10 milyon euro'luk bonservis bedeli belirledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Transfer yarışı kızıştı! Rıdvan Yılmaz'a bir talip daha

Bu sezon 31 resmi maçta siyah-beyazlı formayı giyen genç oyuncu 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Transfer yarışı kızıştı! Rıdvan Yılmaz'a bir talip daha

Rıdvan Yılmaz'ın Beşiktaş ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

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