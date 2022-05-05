BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'e Türk yardımcı!

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Valerien Ismael'in ekibine yerli bir yardımcı antrenör eklemeyi planlıyor. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın gelecek sezon için çeşitli isimler üzerinde çalıştığı ifade edildi. Tespit edilen isimlerin önümüzdeki günlerde Ismael'e sunulacağı aktarıldı.

Fransız hocanın, Türk oyuncularla daha yakın ilişki kurmak için yerli yardımcı fikrine sıcak baktığı vurgulandı. Adı geçen ilk ismin de Ahmet Dursun olduğu ifade edildi.

Bu gelişmenin hemen ardından Ahmet Dursun'un son yaptığı paylaşım dikkat çekti. Beşiktaş'ın eski golcüsü, Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaşıp "Yakında" yazarken bu ifade kafaları karıştırdı.

Bir süredir Ismael'e yerli bir yardımcı hoca arandığı konuşulurken Ahmet Dursun'un da adaylar arasında bulunduğu ileri sürüldü. Dursun'un yanı sıra İlhan Mansız ismi de ortaya atılırken önümüzdeki günlerde yerli yardımcı konusunun netleşmesi bekleniyor.