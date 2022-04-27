Inter Pjanic'i izliyor

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic ile Inter'in ilgilendiği yazıldı. İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; sezon sonunda Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi bitecek olan Pjanic, Katalan ekibinde kadroda düşünülmüyor.
Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic ile Inter'in ilgilendiği yazıldı. İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; sezon sonunda Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi bitecek olan Pjanic, Katalan ekibinde kadroda düşünülmüyor. Gelecek sezon Arturo Vidal'in yerine bir orta saha oyuncu transfer etmek isteyen Inter'in, Pjanic'i gündemine aldığı ve kulüp CEO'su Marotta'nın bu transferde ısrarcı olduğu belirtildi. Pjanic ve Marotta daha önce Juventus'ta birlikte çalışmıştı.