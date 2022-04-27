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Beşiktaş'ta kabus sürüyor! Valerien Ismael de çare olmadı

Kabus gibi bir sezon geçiren Beşiktaş'ta kötü gidişat sürüyor. Sezona Sergen Yalçın'la başlayan, daha sonra ise yola Önder Karaveli'yle devam eden siyah-beyazlılarda alınan başarısız sonuçların ardından Valerien Ismael dönemi başlamıştı. Ancak Fransız teknik adam da istikrarı sağlayamadı ve 4 maçta 7 puan kaybetti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ta kabus sürüyor! Valerien Ismael de çare olmadı

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien İsmael de puan kayıplarına çare olamadı. Bu sezon üçüncü teknik direktörle mücadele eden Beşiktaş, umduğu başarıya ulaşamadı. Siyah-beyazlı takımda bu sezon, geçen sezon şampiyonluk yaşatan Sergen Yalçın'ın yanı sıra 19 Yaş Altı Teknik Direktörü Önder Karaveli ve Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael, görev aldı. Beşiktaş, her üç teknik direktör yönetiminde de puan kayıplarına engel olamadı.

Beşiktaş'ta kabus sürüyor! Valerien Ismael de çare olmadı

30 MAÇTA 44 PUAN GİTTİ
Sezonun ilk 15 haftasında görev yapan teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 24 puan kaybetti. Yalçın'ın teknik direktörlüğünde 6 galibiyet alabilen Beşiktaş, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş'ta kabus sürüyor! Valerien Ismael de çare olmadı

Yalçın'ın ardından göreve getirilen Önder Karaveli yönetiminde de 15 maç yapıldı. Siyah- beyazlı ekip, Yalçın'a göre daha iyi bir görüntü ortaya koyan Karaveli'nin teknik direktörlüğünde 6 kez kazanırken, 7 beraberlik ve 2 yenilgiyle 20 puandan oldu.

Beşiktaş'ta kabus sürüyor! Valerien Ismael de çare olmadı

UMUTLAR YEŞERMEDİ
Bu sezon üçüncü teknik direktör olarak gelen Valerien Ismael yönetiminde de Beşiktaş, istediği sonuçlara ulaşamadı. Fransız hoca yönetiminde 4 maça çıkan Beşiktaş, sadece bir kez kazanabildi.

Beşiktaş'ta kabus sürüyor! Valerien Ismael de çare olmadı

2 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, bir kez de mağlup oldu. Beşiktaş, Ismael yönetimindeki 4 maçta 7 puandan oldu. Beşiktaş, her üç teknik direktör yönetiminde umutlu başlangıçlar yapsa da umutlarının tükenmesine engel olamadı.

Beşiktaş'ta kabus sürüyor! Valerien Ismael de çare olmadı

MAHCUP OLDU
Valerien İsmael; Kasımpaşa yenilgisi sonrası tribünlerin takımını alkışlamasına aynı şekilde karşılık verirken, maç bitiminde taraftarlara desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Beşiktaş'ta kabus sürüyor! Valerien Ismael de çare olmadı

İYİ BAŞLADI KÖTÜ GİTTİ
Valerien İsmael yönetimindeki ilk iki maçta 4 puan toplayarak Avrupa kupaları için ilk dört sırada yer alma umutlarına giren siyah-beyazlı ekip, 50 puana ulaştı ve 3 puan farkla dördüncü sıradaki Başakşehir'in arkasında yer aldı. Beşiktaş son 2 haftadaki kayıplarla ise 34. haftada Başakşehir ile farkın 6 puana çıkmasına engel olamadı. Ismael yönetimindeki ilk iki maçta 2 puan yitiren Beşiktaş, son iki karşılaşmada ise 5 puan kaybetti.

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