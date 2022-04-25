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Beşiktaş'ın gündemindeki Mohamed Elneny'den flaş transfer sözleri!

Son dakika spor haberi: Orta saha rotasyonunu güçlendirmeyi amaçlayan Beşiktaş bir süredir eski futbolcusu Mohamed Elneny ile yakından ilgileniyor. İngiliz devi Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mısırlı yıldızı yeniden kadroya katmak için girişimler devam ederken, transferde flaş bir gelişme yaşandı. Son zamanlardaki performansıyla beğeni toplayan Elneny, transfer açıklamasında bulundu ve geleceğiyle ilgili çarpıcı sözler sarf etti. İşte o açıklamalar ve gündem yaratan gelişmenin detayları... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 09:32 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 09:32
BURAK ŞENTÜRK
Beşiktaş'ın gündemindeki Mohamed Elneny'den flaş transfer sözleri!

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta eksik bölgelere nokta atışı takviyeler yapılması planlanıyor.

Beşiktaş'ın gündemindeki Mohamed Elneny'den flaş transfer sözleri!

Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı kurmaylar, orta sahayı dinamik ve pas oyununa yatkın isimlerle güçlendirmek istiyor.

Beşiktaş'ın gündemindeki Mohamed Elneny'den flaş transfer sözleri!

Güçlü bir rotasyon oluşturmayı planlayan Kara-Kartal, eski oyuncusu Mohamed Elneny'i transfer listesinin başına almıştı.

Beşiktaş'ın gündemindeki Mohamed Elneny'den flaş transfer sözleri!

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mısırlı yıldız için bir süredir girişimler sürüyordu ancak transferde flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ın gündemindeki Mohamed Elneny'den flaş transfer sözleri!

Beşiktaş'ın gözdesi konumunda bulunan 29 yaşındaki futbolcu transfer açıklamasında bulundu ve geleceğiyle ilgili önemli ifadeler kullandı.

Beşiktaş'ın gündemindeki Mohamed Elneny'den flaş transfer sözleri!

ARSENAL'DA KALMAK İSTİYOR
Arsenal'in Chelsea ve Manchester United karşısında aldığı hayati galibiyetlerde performansıyla parlayan ve teknik heyeti mutlu eden Mohamed Elneny takımda kalmak istediğini açıkladı.

İşte o sözler...

Beşiktaş'ın gündemindeki Mohamed Elneny'den flaş transfer sözleri!

Sahada her zaman tüm şartları zorladığını ifade eden Mohamed Elneny, "Her zaman meydan okumayı severim ve her zaman yüzde 100'ümü veririm. Kimin oynayacağına ben karar vermiyorum ancak ne kadar iyi olduğumu göstermek istiyorum. Arteta'nın benimle devam etmesini sağlamak için antrenmanlarıma devam ediyorum" dedi.

Beşiktaş'ın gündemindeki Mohamed Elneny'den flaş transfer sözleri!

Arsenal'dan ayrılmak istemediğini söyleyen Mısırlı yıldız, "Eğer oynamazsam şansımı bulana kadar devam ederim. Arsenal eğer, 'Seni istiyoruz' derse ayrılmayı düşünmüyorum. Bu kulübü seviyorum. Arsenal 6 yıldır benim ailem oldu." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın gündemindeki Mohamed Elneny'den flaş transfer sözleri!

Takımın hedeflerine yardımcı olmak istediğini belirten başarılı futbolcu, "Devam edeceğim ve başka hiçbir şey düşünmeyeceğim. Sadece performansıma odaklanarak takımın hedeflerine yardımcı olmaya çalışacağım. Sözleşme ve diğer konular için sadece kulübün karar vermesini bekleyeceğim" sözlerini kullandı.

Beşiktaş'ın gündemindeki Mohamed Elneny'den flaş transfer sözleri!

"ARTETA HER ZAMAN GÜVEN VERİYOR"
Teknik direktör Mikel Arteta ile olan ilişkisinden memnun olduğunu dile getiren Elneny, "Mikel her zaman tüm oyunculara çok yakın. Her zaman birlikte konuşuyoruz ve bize her zaman güven veriyor. Bize futbol oynama şansı veriyor ve en önemlisi bize güvendiğini hissettiriyor" dedi.

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