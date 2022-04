Beşiktaş'ın gündemindeki Mohamed Elneny'den flaş transfer sözleri!

"ARTETA HER ZAMAN GÜVEN VERİYOR"

Teknik direktör Mikel Arteta ile olan ilişkisinden memnun olduğunu dile getiren Elneny, "Mikel her zaman tüm oyunculara çok yakın. Her zaman birlikte konuşuyoruz ve bize her zaman güven veriyor. Bize futbol oynama şansı veriyor ve en önemlisi bize güvendiğini hissettiriyor" dedi.