Beşiktaş'ın gündemindeki Mohamed Elneny'den flaş transfer sözleri!

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta eksik bölgelere nokta atışı takviyeler yapılması planlanıyor.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta eksik bölgelere nokta atışı takviyeler yapılması planlanıyor.
Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı kurmaylar, orta sahayı dinamik ve pas oyununa yatkın isimlerle güçlendirmek istiyor.
Güçlü bir rotasyon oluşturmayı planlayan Kara-Kartal, eski oyuncusu Mohamed Elneny'i transfer listesinin başına almıştı.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mısırlı yıldız için bir süredir girişimler sürüyordu ancak transferde flaş bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş'ın gözdesi konumunda bulunan 29 yaşındaki futbolcu transfer açıklamasında bulundu ve geleceğiyle ilgili önemli ifadeler kullandı.
ARSENAL'DA KALMAK İSTİYOR
Arsenal'in Chelsea ve Manchester United karşısında aldığı hayati galibiyetlerde performansıyla parlayan ve teknik heyeti mutlu eden Mohamed Elneny takımda kalmak istediğini açıkladı.
İşte o sözler...
Sahada her zaman tüm şartları zorladığını ifade eden Mohamed Elneny, "Her zaman meydan okumayı severim ve her zaman yüzde 100'ümü veririm. Kimin oynayacağına ben karar vermiyorum ancak ne kadar iyi olduğumu göstermek istiyorum. Arteta'nın benimle devam etmesini sağlamak için antrenmanlarıma devam ediyorum" dedi.
Arsenal'dan ayrılmak istemediğini söyleyen Mısırlı yıldız, "Eğer oynamazsam şansımı bulana kadar devam ederim. Arsenal eğer, 'Seni istiyoruz' derse ayrılmayı düşünmüyorum. Bu kulübü seviyorum. Arsenal 6 yıldır benim ailem oldu." ifadelerini kullandı.
Takımın hedeflerine yardımcı olmak istediğini belirten başarılı futbolcu, "Devam edeceğim ve başka hiçbir şey düşünmeyeceğim. Sadece performansıma odaklanarak takımın hedeflerine yardımcı olmaya çalışacağım. Sözleşme ve diğer konular için sadece kulübün karar vermesini bekleyeceğim" sözlerini kullandı.
"ARTETA HER ZAMAN GÜVEN VERİYOR"
Teknik direktör Mikel Arteta ile olan ilişkisinden memnun olduğunu dile getiren Elneny, "Mikel her zaman tüm oyunculara çok yakın. Her zaman birlikte konuşuyoruz ve bize her zaman güven veriyor. Bize futbol oynama şansı veriyor ve en önemlisi bize güvendiğini hissettiriyor" dedi.