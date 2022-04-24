Wallace’a izin çıkmadı

Beşiktaş'ın transfer listesindeki Wallace'ın transferiyle ilgili Millwaal Teknik Direktörü Gary Rowett, "Jed kulübü seviyor. Kulüp ve taraftarlarımız için ne kadar önemli olduğunu da biliyor. Onu tutmak istiyoruz, bunu yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.
Beşiktaş'ın transfer listesindeki Wallace'ın transferiyle ilgili Millwaal Teknik Direktörü Gary Rowett, "Jed kulübü seviyor. Kulüp ve taraftarlarımız için ne kadar önemli olduğunu da biliyor. Onu tutmak istiyoruz, bunu yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.