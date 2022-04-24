Haberler Beşiktaş Wallace’a izin çıkmadı

Wallace’a izin çıkmadı

Beşiktaş'ın transfer listesindeki Wallace'ın transferiyle ilgili Millwaal Teknik Direktörü Gary Rowett, "Jed kulübü seviyor. Kulüp ve taraftarlarımız için ne kadar önemli olduğunu da biliyor. Onu tutmak istiyoruz, bunu yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 06:50
Wallace’a izin çıkmadı
Beşiktaş'ın transfer listesindeki Wallace'ın transferiyle ilgili Millwaal Teknik Direktörü Gary Rowett, "Jed kulübü seviyor. Kulüp ve taraftarlarımız için ne kadar önemli olduğunu da biliyor. Onu tutmak istiyoruz, bunu yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.
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