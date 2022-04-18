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"Bir puan da iyi"

Giresun hocası Hakan Keleş, “Kazanmak istiyorduk ancak istediğimiz oyunu fazla oynayamadık. kaybetmemek önemliydi. 1 puan, iyi görünüyor” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
"Bir puan da iyi"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, güçlü rakipleri Beşiktaş karşısında beraberliği iyi bir sonuç olarak değerlendirdi. "Bizim için önemli bir puandı" diyen Keleş, "Kazanmak istiyorduk ancak istediğimiz oyunu çok fazla oynayamadık. Rakibimizin istediği gibi de oynamadık. Kazanamıyorsak, kaybetmemek önemliydi bugün. 1 puan, şu an için iyi görünüyor. Defansımızdan çıkışları çok yapamadık. Pozisyonlarımız da var. Çok pozisyon verdik ama net pozisyon vermedik. Bugün defansımız maç kazandıracaktı. Rakiplerimizle puan farkını koruduk" diye konuştu.

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