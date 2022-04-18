"Bir puan da iyi"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, güçlü rakipleri Beşiktaş karşısında beraberliği iyi bir sonuç olarak değerlendirdi. "Bizim için önemli bir puandı" diyen Keleş, "Kazanmak istiyorduk ancak istediğimiz oyunu çok fazla oynayamadık. Rakibimizin istediği gibi de oynamadık. Kazanamıyorsak, kaybetmemek önemliydi bugün. 1 puan, şu an için iyi görünüyor. Defansımızdan çıkışları çok yapamadık. Pozisyonlarımız da var. Çok pozisyon verdik ama net pozisyon vermedik. Bugün defansımız maç kazandıracaktı. Rakiplerimizle puan farkını koruduk" diye konuştu.