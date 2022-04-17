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Giresunspor 0-0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Giresunspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Çotanak Stadyumu'nda tıklım tıklım tribünler önünde oynanan maçta üst düzey bir mücadele sergilendi. Gol sesi çıkmayan zorlu karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonuçla Valerien Ismael yönetimindeki üçüncü maçına çıkan Beşiktaş yeni hocasıyla 2 beraberlik ve 1 galibiyet almış oldu. Hakan Keleş'in çalıştırdığı Giresunspor ise aldığı kritik puanla küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını korudu. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 22:26 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 22:39
Giresunspor 0-0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Giresunspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Ögel ve Süleyman Abay yaptı.

Giresunspor taraftarının büyük ilgi gösterdiği karşılaşmada mücadele ve rekabet seviyesi üst düzeye çıktı. Yakalanan fırsatların gole çevrilemediği müsabaka 0-0 eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

3 MAÇTA 5 PUAN!
Zorlu deplasmandan 0-0 beraberlikle dönen Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael üçüncü maçında toplam 5 puana ulaştı. İlk maçında Trabzonspor ile berabere kalan Ismael, Alanyaspor'u farklı mağlup etmişti.

GİRESUNSPOR'DAN KRİTİK PUAN!
Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Giresunspor sahasında kritik bir puan alarak alt sırayla arasındaki farkı korumayı başardı. Karadeniz ekibi, ligin bitmesine 5 hafta kala en yakın takipçisi Altay'ın 10 puan önünde bulunuyor.

Bu sonuçla Beşiktaş 51 puana ulaştı. Giresunspor ise puanını 40 yaptı. Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Giresunspor ise deplasmanda Karagümrük'ün konuğu olacak.

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