Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Batshuayi'nin kaderi kendi ellerinde!

Beşiktaş'ta Batshuayi'nin kaderi kendi ellerinde!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ın tartışılan yıldızı Michy Batshuayi ligde kalan 6 maça kilitlendi. Sezon sonu yolların ayrılacağı konuşulan Belçikalı oyuncu, gol krallığı yarışında zirveye oturup yeni dönemde de siyah-beyazlı formayı giymek için hocası Valerien İsmael’in gözüne girmeye çalışacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 06:50
Beşiktaş'ta Batshuayi'nin kaderi kendi ellerinde!

Beşiktaş'ın, Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, sezonun en çok eleştirilen isimlerinin başında geliyordu. Belçikalı golcü attıklarından çok kaçırdıklarıyla birçok maçın kötü kahramanı olmuştu. Pozisyonları gole çevirme yüzdesi çok düşük olan 28 yaşındaki oyuncu (%16), buna rağmen Süper Lig'de 14 golle krallığın çok yakınında. Hatayspor'dan El Kaabi (15), Kasımpaşa'dan Umut Bozok (14) ve Çaykur Rize'den Pohjanpalo (14) ile birlikte sıkı bir zirve yarışında olan siyah-beyazlı oyuncunun, son oynanan Alanyaspor maçında attığı 2 golle birlikte öz güveni yükseldi.

KARARI HOCA VERECEK
Sabah'ın haberine göre; Sezon sonu için krallıkta gözü olan Batshuayi'nin tacını takarak eleştirilere yanıt vermek istediği belirtildi. Yeni teknik direktörü Valerien İsmael'in sisteminde kendisini daha özgür hisseden Batshuayi'nin kalan 6 maçtaki performansı takımdaki kaderini çizecek. Her ne kadar sezon sonu ayrılacağı belirtilse de beklenen golleri atarsa kalma ihtimali artacak. İsmael, oyuncusunun son düzlükteki formuna bakarak hakkındaki kararı verecek. Fransız hoca kalmasını isterse yönetim, mevcut şartları hafifleterek kadrosuna katmaya çalışacak.

DİĞER
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğullarının 3’üncü yaş gününü kutladı! İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğlu Karan’ın doğum gününden ilk kareler!
Dikkat! Mirasınız buhar olabilir! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: Mutlaka söyleyin
Çakar'dan hakem yorumu: Çok ciddi bir hata yaptı!
Toroğlu yorumladı! F.Bahçe'ye verilen penaltı doğru mu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ın Patric teklifi belli oldu!
Beşiktaş Sörloth'a kavuşuyor! Teklif ortaya çıktı
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (16 Nisan)
Çılgın sayısal loto çekildi mi?
Samsak Döveci şarkısıyla ünlenen Elif Buse Doğan kimdir?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lille evinde Lens'e yenildi! Lille evinde Lens'e yenildi! 01:35
Lille evinde Lens'e yenildi! Lille evinde Lens'e yenildi! 01:35
Beşiktaş'ın Patric teklifi belli oldu! Beşiktaş'ın Patric teklifi belli oldu! 01:16
Batshuayi'nin kaderi kendi ellerinde! Batshuayi'nin kaderi kendi ellerinde! 01:08
Elche evinde farklı kazandı Elche evinde farklı kazandı 01:05
Dortmund'dan Wolfsburg'a farklı tarife! Dortmund'dan Wolfsburg'a farklı tarife! 01:05
Daha Eski
Arsenal galibiyeti unuttu! Arsenal galibiyeti unuttu! 01:05
F.Bahçe'den flaş Pelkas açıklaması! F.Bahçe'den flaş Pelkas açıklaması! 01:02
Toroğlu yorumladı! F.Bahçe'ye verilen penaltı doğru mu? Toroğlu yorumladı! F.Bahçe'ye verilen penaltı doğru mu? 01:02
Toroğlu'dan F.Bahçe'ye flaş benzetme! "Tam bir şeytan üçgeni" Toroğlu'dan F.Bahçe'ye flaş benzetme! "Tam bir şeytan üçgeni" 01:02
"Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum" "Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum" 01:01
Kadıköy'de 3 puan Kanarya'nın! Kadıköy'de 3 puan Kanarya'nın! 01:00