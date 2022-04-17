Beşiktaş'ın Patric teklifi belli oldu!

Sezon sonu Lazio ile olan sözleşmesi sona erecek olan İspanyol stoper Patric için Beşiktaş ve Valencia devreye girmişti.

Takvim'in İtalyan basınından derlediği haberde, Patric için yapılacak teklifin detayları paylaşıldı. Lazio'dan 750 bin Euro kazanan İspanyol futbolcuya İtalyan ekibi Lazio yeni kontrat için1 milyon Euro önerecek.