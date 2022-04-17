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Beşiktaş'ın Patric teklifi belli oldu!

Son dakika spor haberi: Savunma hattına takviye yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, İspanyol stoper Patric Gabarron için teklifini hazırladı. Kara-Kartal'ın bu transferde Valencia ile yarıştığı ifade edildi. İşte o teklif ve transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 07:07
Beşiktaş'ın Patric teklifi belli oldu!

Sezon sonu Lazio ile olan sözleşmesi sona erecek olan İspanyol stoper Patric için Beşiktaş ve Valencia devreye girmişti.

Beşiktaş'ın Patric teklifi belli oldu!

Takvim'in İtalyan basınından derlediği haberde, Patric için yapılacak teklifin detayları paylaşıldı. Lazio'dan 750 bin Euro kazanan İspanyol futbolcuya İtalyan ekibi Lazio yeni kontrat için1 milyon Euro önerecek.

Beşiktaş'ın Patric teklifi belli oldu!

Haberde Valencia'nın da 1.2 milyon Euro önereceği, Beşiktaş'ın da bu rakama yakın bir teklifte bulunacağı iddia edildi. İspanyol futbolcunun menajeri ile görüşmelerin devam ettiği de ifade edildi.

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