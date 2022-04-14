Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a İspanyol boğası! Patric Gabarron...

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a İspanyol boğası! Patric Gabarron...

Spor haberi... Yeni sezon için hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş için İtalyan medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberde Siyah-Beyazlıların Lazio’da forma giyen 28 yaşındaki İspanyol stoper Patric için devreye girdiği yazıldı. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 06:56
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a İspanyol boğası! Patric Gabarron...

Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılar teknik direktör Valerien Ismael önderliğinde güçlü ve bol alternatifli bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda girişimlerini sıklaştıran Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, dün Beşiktaş ile ilgili bir transfer haberi paylaştı. Haberde, Beşiktaş'ın Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki İspanyol stoper Patric Gabarron için devreye girdiği ifade edilirken; "Beşiktaş ve Valencia, Patric Gabarron'la serbest oyuncu statüsünde sözleşme imzalamaya çalışıyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde Lazio yönetimi de İspanyol stoperin menajeriyle görüşecek" denildi.

150
İspanyol stoper Patric Gabarron, Lazio formasıyla toplam 150 resmi maçta görev yaptı. Bu periyotta 2 gol atarken, 5 de asist yapmayı başaran tecrübeli oyuncu; sağ bek ve orta sahanın sağında da görev yapabiliyor.

DİĞER
Son dakika: Galatasaray’ı bayram ettirecek teklif ortaya çıktı! Yıldız oyuncu için rakam vererek açıkladılar…
ABD'de polis siyahi bir genci başından vurarak öldürdü! Cinayet anı kamerada
Fırtına şov başlasın! Karagümrük maçında...
Miha Zajc'a İtalya'dan bir talip daha
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş gözünü kararttı! Sörloth teklifi ortaya çıktı
Yönetim keyiflendi! Kartal'da Ismael etkisi
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları (13 Nisan)
Askerlik celp yerleri ne zaman açıklanacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
City ve Liverpool yarıladı City ve Liverpool yarıladı 00:53
Fener'in vedası Fener'in vedası 00:51
Sessiz gecede turlayan City! Sessiz gecede turlayan City! 00:30
Gol düellosunda turlayan Liverpool! Gol düellosunda turlayan Liverpool! 00:29
Transferde dev kapışma! James Rodriguez... Transferde dev kapışma! James Rodriguez... 00:29
F.Bahçe Beko deplasmanda mağlup! F.Bahçe Beko deplasmanda mağlup! 00:27
Daha Eski
Takımla birlikte çalıştı! G.Saray'a o isimden müjdeli haber Takımla birlikte çalıştı! G.Saray'a o isimden müjdeli haber 00:24
A. Efes'in son 8'deki rakibi belli oldu! A. Efes'in son 8'deki rakibi belli oldu! 00:23
F.Bahçe'ye Real'den 2 takviye birden! F.Bahçe'ye Real'den 2 takviye birden! 00:23
Emre Akbaba'dan Galatasaray sözleri! Emre Akbaba'dan Galatasaray sözleri! 00:23
Zajc'tan derbi yorumu! "Atmosfer..." Zajc'tan derbi yorumu! "Atmosfer..." 00:23
A. Efes erteleme maçında galip! A. Efes erteleme maçında galip! 00:22