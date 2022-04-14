Demir Ege’ye operasyon

Genç oyuncuya Acıbadem Maslak Hastanesi'nde Doç. Dr. Göksel Dikmen tarafından sağ diz artroskopik hamstring otogrefti, ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ile birlikte medial menisküs tamir ameliyatı yapıldı.

BARDAKÇI İÇİN TEKLİF AZ GELDİ

Savunmasını yerli bir isimle güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Abdülkerim Bardakçı için harekete geçiyor. Siyah beyazlılar, teknik direktör Ismael'in de onay verdiği 27 yaşındaki stoper için teklifini iletecek. Konyaspor Abdülkerim için 5 milyon euro bonservis belirlerken, Beşiktaş'ın ise Konyaspor'a ilk teklifi 2 milyon euro oldu ancak yeşilbeyazlılar bu teklifi yetersiz buldu.