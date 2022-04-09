Beşiktaş Alanyaspor maçı CANLI izle! BJK Alanya maçı canlı anlatım | Beşiktaş maçı izle

Beşiktaş ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaşıyor. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çalıyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Samet Çiçek yapıyor. Maçın dördüncü hakemi de Mehmet Türkmen oldu.

Teknik direktör Valerien Ismael ile birlikte ilk iç saha maçına çıkan Kara-Kartal tüm planlarını galibiyet üzerine kurdu. Farioli yönetimindeki Alanyaspor ise güçlü rakibini mağlup etmeyi amaçlıyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsniz...





BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi



Alanyaspor: Marafona, Umut, Efecan, Efkan, Novais, Fatih, Candeias, Juanfran, Borja, Furkan, Tayfur

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat 20:30'da başladı. Zorlu karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.



Beşiktaş'ta bu maç öncesinde, Trabzonspor karşısında kırmızı kart gören Cyle Larin cezalı. Uzun süredir sakat olan Mert Günok da forma giyemiyor. Alanyaspor'da ise eksik isim bulunmuyor.

REKABETTE BEŞİKTAŞ ÖNDE!

İki takım arasındaki karşılaşmalara bakıldığında Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle bugüne kadar karşı karşıya geldiği 12 maçta 9 galibiyet alırken, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Akdeniz temsilcisi 2 kez sahadan mutlu ayrılan taraf oldu. Beşiktaş'ın evinde oynanan maçlarda ise Alanyaspor bugüne kadar 90 dakikalar sonunda puan alamadı. Kara Kartal'ın ev sahibi olduğu 5 maçta da kazanan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, bu mücadelelrde 12 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.