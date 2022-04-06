BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth'ta Gedson Fernandes formülü! Beşiktaş...

GEDSON TAKTİĞİ UYGULANABİLİR Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, istediği gibi bir sezon geçiremedi.

Sociedad'ın satın alma opsiyonunu kullanması beklenmezken Beşiktaş'ın da sezon bitmeden Leipzig ve Sörloth cephesi ile görüşme yapması bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetimin bu transfer için belirlediği iki yöntem mevcut.