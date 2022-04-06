BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth'ta Gedson Fernandes formülü! Beşiktaş...

Gol bölgelerinde yaşadığı sıkıntı nedeniyle zirvenin çok uzağına düşen Beşiktaş, yeni sezona tartışmasız bir santrforla girmeyi hedefliyor.
Michy Batshuayi'den ağzı yanan siyahbeyazlılarda gelecek sezon oyun sistemine en uygun profil takıma kazandırılacak. Listenin ilk sırasında ise Alexander Sörloth var.
Hava toplarında etkili, top saklama kabileyeti yüksek, fizik gücü üst seviyede golcü isteyen teknik direktör Valerien İsmael'in önüne Sörloth'un ismi konuldu. Sabah'ın haberine göre; Fransız hoca da Norveçli yıldızı mercek altına aldıktan sonra onay verdi.