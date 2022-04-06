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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth'ta Gedson Fernandes formülü! Beşiktaş...

Yeni hocası Valerien Ismael'le birlikte geleceğe umutla bakan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Michy Batshuayi'den beklediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, gol yollarındaki sorunu Alexander Sörloth ile çözmeyi hedefliyor. Norveçli oyuncuyla temas kuran Beşiktaş, transferi Gedson Fernandes formülüyle noktalamak istiyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 11:14
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth'ta Gedson Fernandes formülü! Beşiktaş...

Gol bölgelerinde yaşadığı sıkıntı nedeniyle zirvenin çok uzağına düşen Beşiktaş, yeni sezona tartışmasız bir santrforla girmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth'ta Gedson Fernandes formülü! Beşiktaş...

Michy Batshuayi'den ağzı yanan siyahbeyazlılarda gelecek sezon oyun sistemine en uygun profil takıma kazandırılacak. Listenin ilk sırasında ise Alexander Sörloth var.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth'ta Gedson Fernandes formülü! Beşiktaş...

Hava toplarında etkili, top saklama kabileyeti yüksek, fizik gücü üst seviyede golcü isteyen teknik direktör Valerien İsmael'in önüne Sörloth'un ismi konuldu. Sabah'ın haberine göre; Fransız hoca da Norveçli yıldızı mercek altına aldıktan sonra onay verdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth'ta Gedson Fernandes formülü! Beşiktaş...

GEDSON TAKTİĞİ UYGULANABİLİR

Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, istediği gibi bir sezon geçiremedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth'ta Gedson Fernandes formülü! Beşiktaş...

Sociedad'ın satın alma opsiyonunu kullanması beklenmezken Beşiktaş'ın da sezon bitmeden Leipzig ve Sörloth cephesi ile görüşme yapması bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetimin bu transfer için belirlediği iki yöntem mevcut.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth'ta Gedson Fernandes formülü! Beşiktaş...

Birincisi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak. Ancak bu teklif Leipzig tarafından kabul görmezse Gedson Fernandes taktiği uygulanacak. İkinci seçenek olarak bonservisli satın alma ve yüksek oranda pay seçeneği sunulacak.

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