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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Önder Karaveli'nin yeni görevini açıkladı

Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi resmen başladı. Vodafone Park'ta yapılan basın toplantısında Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu. Çebi, "Önder Karaveli hocamız bizimle birlikte yola devam edecektir. Altyapı konusunda uzun zamandır başarıyla devam ettirdiği görevini sürdürecektir." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 15:42 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 15:48
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Önder Karaveli'nin yeni görevini açıkladı

İŞTE O AÇIKLAMA:

Önder Hoca'ya çok teşekkür ederim. Sergen Hoca'dan sonra görevi sırtlandı ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Ancak nedenini bilmediğim bir şekilde sosyal medyada ve medyada sesi çok çıkan, adedi az olan kişiler tarafından yıpratılması doğru değildi.

Hocamız, Beşiktaş'ın menfaatleri için görevi bırakmak istedi. Sergen Hoca da Beşiktaş'ın önünü açabilmek için görevini bıraktı. İkisi de kendilerini Beşiktaş'ın çok önünde gördüklerini gösterdiler.

Önder Karaveli hocamız bizimle birlikte yola devam edecektir. Altyapı konusunda uzun zamandır başarıyla devam ettirdiği görevini sürdürecektir.

Önder Karaveli başarılıdır. Şanssızlıkların yarattığı sonuçlarla haksız yere linç edildi ve yargılandı. Bunun devam etmemesini rica ediyorum. Eleştiri olur ama linç olmaz

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