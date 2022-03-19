Beşiktaş - Hatayspor maçı ertelenecek mi? Beşiktaş - Hatayspor maçında hava durumu nasıl? Kar yağacak mı?

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

İstanbul'da etkili olak yoğun kar yağışı sonrası Beşiktaş - Hatayspor maçının ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş - Hatayspor maçında hava nasıl olacak?

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇINDA HAVA DURUMU NASIL?

Beşiktaş - Hatayspor maçının başlangıç saati olan 19.00'da hava 3° ve kar yağışlı olacak. Beşiktaş - Hatayspor maçının ertelendiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.