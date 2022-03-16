TRANSFER HABERLERİ: Artem Dovbyk kararını verdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali kulüplerin transfer planmasını değiştirdi. Bu iki ülkede oynayan birçok futbolcu takımlarından ayrılmaya hazırlanırken, Fenerbahçe ve Beşiktaş da gözünü Artem Dovbyk'e dikmiş durumda.
Berisha ve Batshuayi'nin beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle yeni sezonda forvet transferini gündemine alan iki kulüp de Dnipro'lu Dovbyk'i listesine ekledi.
450 BİN EURO'YA ALINMIŞTI
Son gelişmelerin ardından kulübünden ayrılması gündemde olan 23 yaşındaki yıldız, Ukrayna futbolunun en önemli forvetlerinden birisi. 2020 yılında Danimarka ekibi Midtjylland'tan sadece 450 bin Euro karşılığında Dnipro'ya transfer olan Dovbyk kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri çekti.