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TRANSFER HABERLERİ: Artem Dovbyk kararını verdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: Yeni sezonda golcü transferi yapmayı planlayan Beşiktaş ve Fenerbahçe, Ukrayna futbolunun önemli forvetlerinden Artem Dovbyk'i listesine ekledi. Ukrayna'dan gelen bilgilere göre genç forvet kariyerini ülke dışında sürdürmeye karar verdi. İki kulüp, gözünü yıldız futbolcuyla ilgili yaşanacak gelişmelere çevirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERLERİ: Artem Dovbyk kararını verdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali kulüplerin transfer planmasını değiştirdi. Bu iki ülkede oynayan birçok futbolcu takımlarından ayrılmaya hazırlanırken, Fenerbahçe ve Beşiktaş da gözünü Artem Dovbyk'e dikmiş durumda.

TRANSFER HABERLERİ: Artem Dovbyk kararını verdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Berisha ve Batshuayi'nin beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle yeni sezonda forvet transferini gündemine alan iki kulüp de Dnipro'lu Dovbyk'i listesine ekledi.

TRANSFER HABERLERİ: Artem Dovbyk kararını verdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

450 BİN EURO'YA ALINMIŞTI

Son gelişmelerin ardından kulübünden ayrılması gündemde olan 23 yaşındaki yıldız, Ukrayna futbolunun en önemli forvetlerinden birisi. 2020 yılında Danimarka ekibi Midtjylland'tan sadece 450 bin Euro karşılığında Dnipro'ya transfer olan Dovbyk kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri çekti.

TRANSFER HABERLERİ: Artem Dovbyk kararını verdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Takvim'in haberine göre; Şu anda piyasa değeri 5 milyon Euro olan Ukraynalı yıldız bu sezon 18 maçta 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ: Artem Dovbyk kararını verdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

TAKIMIYLA YOLLARINI AYIRIYOR

Fenerbahçe ve Beşiktaş, 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Dovbyk konusundaki gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Ukrayna'dan gelen bilgilere göre genç forvet kariyerini ülke dışında sürdürmeye karar verdi.

TRANSFER HABERLERİ: Artem Dovbyk kararını verdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Daha önce adı Trabzonspor'la da anılan Artem Dovbyk, Euro 2020'de oynadığı futbolla adından söz ettirmişti.

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