TRANSFER HABERLERİ: Artem Dovbyk kararını verdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Takvim'in haberine göre; Şu anda piyasa değeri 5 milyon Euro olan Ukraynalı yıldız bu sezon 18 maçta 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

TAKIMIYLA YOLLARINI AYIRIYOR Fenerbahçe ve Beşiktaş, 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Dovbyk konusundaki gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Ukrayna'dan gelen bilgilere göre genç forvet kariyerini ülke dışında sürdürmeye karar verdi.