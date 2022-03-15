Tempo kattı

Müthiş bir tempoya sahne olan derbide hakem Atilla Karaoğlan yönetimiyle dikkat çekti. Özellikle ilk yarıdaki tempoda Karaoğlan'ın ikili mücadelelerdeki ufak temasları oynatıp, fazla düdük çalmamasının etkisi büyüktü. Beşiktaşlı futbolcular, 2. gol öncesi Mustafa Mohamed'in Umut Meraş'a faul yaptığı gerekçesiyle itiraz etti. VAR'dan uyarı gelmedi. Larin de uzatmalarda Nelson'un formasından çekmesinde penaltı bekledi. Galatasaraylılar ise Atiba'ya ikinci sarıdan, Josef'in Cicaldau'ya dirseğine ise direk 'kırmızı' istedi. Karaoğlan sarı kart ile yetindi.