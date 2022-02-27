Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın eski hocası John Benjamin Toshack yoğun bakımda!

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın eski hocası John Benjamin Toshack yoğun bakımda!

Son dakika spor haberleri... Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran 72 yaşındaki Galli teknik direktör John Benjamin Toshack, yakalandığı corona virüsü nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 10:30 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 10:47
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın eski hocası John Benjamin Toshack yoğun bakımda!

1997'de Beşiktaş'ı çalıştıran Galli teknik direktör John Benjamin Toshack'tan kötü haber geldi. 72 yaşındaki deneyimli teknik adam, corona virüsüne yakalanmıştı. Tecrübeli hocanın yoğun bakıma alındığı açıklandı. Entübe edilen Toshack'ın durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Antrenörlük kariyerine Swansea'de başlayan Toshack kariyerinde Real Madrid, Galler Milli Takımı, Beşiktaş ve Saint-Etienne gibi takımlarda görev almıştı.

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