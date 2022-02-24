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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Domagoj Vida için sözleşme kararı sezon sonuna bırakıldı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de Domagoj Vida... Hırvat stoperle ilgili sözleşme uzatma konusunda yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 08:18
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Domagoj Vida için sözleşme kararı sezon sonuna bırakıldı!

Yeni sezona yeni bir kadro planlamasıyla başlamak isteyen ve bu nedenle Gedson Fernandes gibi bazı isimlerle şimdiden anlaşmaya varan Beşiktaş yönetimi, Vida ile sözleşme uzatma konusunu sezon sonuna bıraktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Domagoj Vida için sözleşme kararı sezon sonuna bırakıldı!

Milliyet'te yer alan habere göre 2021-22 sezonunun bitimiyle sözleşmesi sona erecek olan oyuncuların, "Ya başka takıma giderse" endişesini taşımayan yönetim, iç transferde acele etmiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Domagoj Vida için sözleşme kararı sezon sonuna bırakıldı!

Siyah-beyazlılar, Vida'ya önereceği net rakamı kalan haftalardaki performansa göre belirleyecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Domagoj Vida için sözleşme kararı sezon sonuna bırakıldı!

Yeni sezonda stoper hattını deyim yerindeyse yıkıp yeni baştan kurmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, garanti para artı performansa dayalı ücret seçenekleri üzerinde duracak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Domagoj Vida için sözleşme kararı sezon sonuna bırakıldı!

Vida'nın ise kritik bir karar aşamasında olduğu bildirildi. Hırvat futbolcunun şu anki mevcut kontratına benzer rakamlarda teklifler aldığı öğrenilirken, Vida ve ailesinin İstanbul'u çok sevmesi nedeniyle, kararsız kaldıkları ortaya çıktı.

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