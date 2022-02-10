Atiba Hutchinson'dan Beşiktaş'ta transfer önerisi: Mason Toye!

Geçen sezonu oldukça iyi bir seviyede tamamlayan 22 yaşındaki Toye'nin ABD Milli Takımı'nın da gündeminde olduğunu anlatan Atiba'nın; Dünya Kupası grup eleme maçları için gittiği ülkesinde Toye hakkında çok iyi yorumlar aldığını, zaten MLS'i takip ederken oyuncuyu da izlediğini anlattı. Atiba Hutchinson'un, Toye'yi boyu ve sol ayağı ile Sörloth'a benzetmesi dikkat çekti.
Geçen sezonu oldukça iyi bir seviyede tamamlayan 22 yaşındaki Toye'nin ABD Milli Takımı'nın da gündeminde olduğunu anlatan Atiba'nın; Dünya Kupası grup eleme maçları için gittiği ülkesinde Toye hakkında çok iyi yorumlar aldığını, zaten MLS'i takip ederken oyuncuyu da izlediğini anlattı. Atiba Hutchinson'un, Toye'yi boyu ve sol ayağı ile Sörloth'a benzetmesi dikkat çekti.
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