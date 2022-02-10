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Atiba Hutchinson'dan Beşiktaş'ta transfer önerisi: Mason Toye!

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, transfer sezonunu bitmesine karşın durmuyor. Beşiktaş'ın Kanada'lı yıldızı Atiba Hutchinson, bu bağlamda Kara Kartal'a yeni bir ismi önerdi. Atiba, Cyle Larin gibi bu kez de Mason Toye'u Beşiktaş'a önerdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 06:50
Atiba Hutchinson'dan Beşiktaş'ta transfer önerisi: Mason Toye!
Daha önce Cyle Larin transferinde Beşiktaş'a yol gösterici olan Atiba'dan sürpriz bir öneri geldi. Kaptan, Kanada'nın Montreal takımında forma giyen 1.91'lik sol ayaklı santrfor Mason Toye'nin izlenmesini istedi.

Geçen sezonu oldukça iyi bir seviyede tamamlayan 22 yaşındaki Toye'nin ABD Milli Takımı'nın da gündeminde olduğunu anlatan Atiba'nın; Dünya Kupası grup eleme maçları için gittiği ülkesinde Toye hakkında çok iyi yorumlar aldığını, zaten MLS'i takip ederken oyuncuyu da izlediğini anlattı. Atiba Hutchinson'un, Toye'yi boyu ve sol ayağı ile Sörloth'a benzetmesi dikkat çekti.
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