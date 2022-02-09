BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Alex Teixeira'ya veryansın!

ARIZAYI GİDER SİSTEME DOKUNMA! Şimdi bu gerçekler ortadayken aynı şeyleri denemek ne kadar abesle iştigal ise, durduk yere sistem değiştirip Necip ve Vida'nın olduğu savunmayı üçlü oynatmak aynı derece abes. Güven'i istirkarlı bir şekilde kullanmak, savunma dörtlüsünü pek bozmamak, orta alanda Josef'siz bir kurgu düşünmemek, Ghezzal'ı her şart altında sahada tutmak gibi daha gerçekçi çözümler aramak varken göle maya çalmak nedir? Yazık ediyorsun hocam, hem kendine, hem Beşiktaş'a.

YALNIZ HAKEM DEĞİL SEN DE VARSIN Şu son Antalyaspor maçında hakem ince kıyım doğradı tamam ama sıradan bir Beşiktaş hem zayıf rakibini, hem de hakemi üçlük, dörtlük yapardı. Sen koca ilk yarıyı boşa harcadın. Yani biz hakemi eleştireceğiz tamam ama sen sakın kendini kandırma, hakem kadar sen de sorumlusun şu kaybedilen iki puandan.