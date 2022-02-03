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SON DAKİKA! Beşiktaş Gedson Fernandes'i KAP'a bildirdi

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiltaş, Benfica'dan Gedson Fernandes'i kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden başlamak üzere dört yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 19:21 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 19:23
SON DAKİKA! Beşiktaş Gedson Fernandes'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini KAP'a bildirdi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda SL Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. SL Benfica Kulübü'ne 6.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden başlamak üzere dört yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır.

Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50% - 50 % olarak paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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