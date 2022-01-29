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Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz konuştu! Transfer...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, A Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu. Rıdvan Yılmaz yaptığı konuşmada transfere ilişkin konuşurken, Avrupa'ya gitmek istiyorum dedi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 12:32 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 13:02
Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz konuştu! Transfer...

Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER...

"Beşiktaş taraftarına, iyi oynasam da kötü oynasam da bana destek oldukları için çok teşekkür ediyorum."

"Takımdaki arkadaşlık, çalışma isteği gerçekten çok iyi. Sezon daha bitmedi, 3 puanlık süreçte her şey olabilir. Hayalim bu sene de şampiyon olmak, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

"Teklif varsa ve bana gelen bir şey olursa kulüple birlikte değerlendiririz. Benim kesinlikle Avrupa'ya gitme hayalim var."

"Önder hocayla iletişimimiz çok iyi, eksiklerimi ve sahada yapmam gerekenleri söylüyor. Benim çok iyi yerlere gelmemi istiyor, ben de onun iyi yerlere gelmesini istiyorum."

"Şenol Güneş beni milli takıma çağırdığında çok mutlu oldum. Ben, tesiste yatarken milli takıma çağrıldığımı öğrendim. İlk ailemi aradım. Benim hayalimdi. Beşiktaş'ta oynamak, milli takıma gitmek hayallerimi gerçekleştirdim, şimdi Avrupa'ya gitmeyi hayal ediyorum."

"Adana Demirspor maçından sonraki maça giderken Ersin'e, gol attığımda yapacağım sevinçten bahsettim. Bana gülerek 'Sen çok şımardın, gol attın ikinciyi düşünüyorsun, sen sol beksin, kendine gel' dedi. O maçta da gol atınca takıldım ona."

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