BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kenan Karaman'dan flaş sözler! "Hayatımda böylesini yaşamadım"

Bu sezon 22 resmi maçta oynayan Kenan Karaman henüz golle tanışamadı ve sadece 1 asist yaptı. 27 yaşındaki futbolcu bu performansıyla en çok eleştirilen futbolculardan biri oldu.
Bu sezon 22 resmi maçta oynayan Kenan Karaman henüz golle tanışamadı ve sadece 1 asist yaptı. 27 yaşındaki futbolcu bu performansıyla en çok eleştirilen futbolculardan biri oldu.
Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kampa giren siyah-beyazlılarda Kenan Karaman, Hürriyet'e konuştu. Performansı hakkında açıklamalarda bulunan Kenan, "Futbol yaşamımda böyle bir dönem hiç olmadı" dedi.
İşte o sözler...
Kenan Karaman: Futbol yaşamımda böyle bir dönem hiç olmadı. Beşiktaş'taki ilk 6 ay benim açımdan iyi geçmedi. Sadece ben değil bütün takım kötüydü. Bunun da en önemli sebebi; sezon başında yakamıza yapışan Covid salgını ve sakatlıklardı. Özellikle sezon başında bu iki şanssızlık yüzünden takım olarak istediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Takım iyi olmayınca bireysel performanslar da olumsuz etkilendi. Ama şuna inanıyorum, bir patlarsam, yani gol atarsam devamı gelecek.
"DOĞRU ELEŞTİRİLERİ HER ZAMAN DİNLERİM"
"Türkiye'de maalesef, 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısızlıktan kaynaklanan negatif bir hava var. Skorlar kötü olduğu zaman, 2-3 oyuncu üzerinden algı yaratmayı seviyoruz. Ben her zaman çok çalışırım, öyle de devam edeceğim. Bu çabalarımın karşılığını mutlaka alacağıma inanıyorum. Sonu güzel olacak, buna eminim."
"Ben buralara kolay gelmedim. Doğru eleştirileri her zaman dinlerim. Maçlardan sonra teknik ekibimizin ve analizcilerin uyarılarını mutlaka dikkate alırım. Ama mantıklı olmayan diğer eleştiriler bana uymaz. Onlar beni etkilemez."
"SÜPER LİG ALMANYA'DAN DAHA SERT"
"Fiziksel açıdan güçlü bir lig. İkili mücadelelerden bahsediyorum. Süper Lig, Almanya'dan daha sert. Oyun anlayışı ve sistem konusunda eksikler var. Almanya'da daha hızlı. Alanlar Türkiye'deki gibi geniş olmuyor."