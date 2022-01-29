BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kenan Karaman'dan flaş sözler! "Hayatımda böylesini yaşamadım"

Bu sezon 22 resmi maçta oynayan Kenan Karaman henüz golle tanışamadı ve sadece 1 asist yaptı. 27 yaşındaki futbolcu bu performansıyla en çok eleştirilen futbolculardan biri oldu.

Kenan Karaman: Futbol yaşamımda böyle bir dönem hiç olmadı. Beşiktaş'taki ilk 6 ay benim açımdan iyi geçmedi. Sadece ben değil bütün takım kötüydü. Bunun da en önemli sebebi; sezon başında yakamıza yapışan Covid salgını ve sakatlıklardı. Özellikle sezon başında bu iki şanssızlık yüzünden takım olarak istediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Takım iyi olmayınca bireysel performanslar da olumsuz etkilendi. Ama şuna inanıyorum, bir patlarsam, yani gol atarsam devamı gelecek.